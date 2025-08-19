Lookman addio, bufera sull’Inter: “Gestione imbarazzante”

La decisione presa dal club scatena un mare di polemiche: “È una follia”
L’Inter ha mollato Lookman e la maggior parte dei tifosi interisti non l’ha presa affatto bene. Sui social, in particolare su X la dirigenza è stata presa di mira per aver abbandonato la strada che portava all’attaccante nigeriano per concentrarsi su centrocampista e difensore.
Addio Lookman, dirigenza Inter nel mirino: “Buttato un mese e mezzo”
Ecco alcuni dei tweet raccolti dalla redazione di Calciomercato.it:
Lookman non era solo un attaccante rapido: era l’eresia, il gesto tecnico non autorizzato, il sogno che una tifoseria depressa osava ancora fare. Ma all’Inter saltare l’uomo è diventato reato federale.
Qui si premia il passaggio sicuro, il controllo orientato, il mediano che “fa… pic.twitter.com/vehsVWrXV3
— Vittima di tricobullismo⭐️⭐️ (@Nando9687) August 18, 2025
“Abbiamo intenzione di dare all’allenatore i giocatori che servono nel più breve tempo impossibile per far sì che possano fare la preparazione col resto della squadra”
Era il 18/07, dopo un mese hanno abbandonato Lookman.
Ultimo acquisto: Bonny, 2/07pic.twitter.com/3jVCS6Q8n9
— Il Cinico 🪱 (@Cinico_) August 18, 2025
Ci stiamo avviando al “Mercato chiuso” entro una settimana.
Purtroppo le società cattivone non ci vendono i loro calciatori.
Esistono solo Konè e Lookman. All’estero non esiste nessuno.
13 giorni alla fine del mercato. Fino ad ora dilettantismo allo stato puro: dalla scelta…
— Amala (@AmalaTV_) August 18, 2025
Un mese e mezzo buttato nella spazzatura, gestione imbarazzante #Inter #Lookman pic.twitter.com/CvR9IhvPt8
— Sandro Caramazza (@SandroCarama) August 18, 2025
❌ Lookman
❌ Leoni
❌ Manu Kone
❌ Who’s next? pic.twitter.com/iLd0rrhQ6N
— ENJOY INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) August 18, 2025
A me frega niente delle narrazioni, tanto ne usciranno altre, io volevo Lookman. Mollarlo è una follia.
— Andrea Maja (@AndreaMaja) August 18, 2025
Il problema non è lookman ma il fatto che rimarremo una squadra monotematica, potevi prendere una mezzala offensiva di qualità, come puoi passare dal cercare una seconda punta a un centrocampista di quantità ?
— mutenroshy (@Mutenroshy90) August 18, 2025
Quindi erano disponibili a spendere 45 milioni per Lookman salvo accorgersi
dopo poco tempo che le priorità erano
altre, quella dell’Inter è una dirigenza
molto competente e dalle idee molto chiare……!!!
🤔🤔🤔
— Giuseppe Solina (@giuseppe_s18112) August 18, 2025
Mollato Lookman, ora centrocampista e difensore
Un centrocampista e un difensore, sono queste ore le priorità dell’Inter. I nerazzurri hanno le risorse per piazzare due colpi importanti e onerosi. Kone e Solet restano due opzioni ‘calde’, ma l’Inter sta anche scandagliando il mercato estero.