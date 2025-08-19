Atalanta
Lookman addio, bufera sull’Inter: “Gestione imbarazzante”

La decisione presa dal club scatena un mare di polemiche: “È una follia”

L’Inter ha mollato Lookman e la maggior parte dei tifosi interisti non l’ha presa affatto bene. Sui social, in particolare su X la dirigenza è stata presa di mira per aver abbandonato la strada che portava all’attaccante nigeriano per concentrarsi su centrocampista e difensore.

Lookman addio, bufera sull'Inter: "Gestione imbarazzante"

Addio Lookman, dirigenza Inter nel mirino: “Buttato un mese e mezzo”

Ecco alcuni dei tweet raccolti dalla redazione di Calciomercato.it:

Mollato Lookman, ora centrocampista e difensore

Un centrocampista e un difensore, sono queste ore le priorità dell’Inter. I nerazzurri hanno le risorse per piazzare due colpi importanti e onerosi. Kone e Solet restano due opzioni ‘calde’, ma l’Inter sta anche scandagliando il mercato estero.

