Doppia cessione Juve: Kolo Muani più nuovo colpo, si sblocca tutto

Il punto sui bianconeri sul canale Youtube di Calciomercato.it

Abbiamo parlato anche di Juventus sul canale Youtube di Calciomercato.it. Col nostro Riccardo Meloni si è fatto un punto tra entrate e uscite legando il tutto alle ultime notizie raccolte dalla nostra redazione.

Partiamo da Arthur, a un passo dal ritorno a casa. Cioè in Brasile, in quel Gremio che fece da trampolino per il salto in Europa: come raccolto da CM.IT, è stato raggiunto un accordo per una cessione in prestito. Il club di Porto Alegre ha sperato fino alla fine di poterlo prendere a zero, dopo una risoluzione di contratto che sarebbe stata un bagno di sangue per i bianconeri.

Un altro prestito consentirà alla società di Exor di abbassare ulteriormente il costo a bilancio della mezz’ala brasiliana, in vista di una vendita a titolo definitivo nell’estate 2026 quando l’ex Barcellona avrà solo un altro anno di contratto.

Da Arthur a Nico Gonzalez, l’altra uscita che può sbloccare il calciomercato in entrata di Comolli e soci. Sull’attaccante argentino c’è l’Atletico Madrid, ma come vi abbiamo raccontato, gli spagnoli porterebbero al traguardo l’affare soltanto nell’ambito di uno scambio (resta valido il nome dell’ex Udinese Nahuel Molina che ha già lavorato con Tudor) o in prestito, con diritto oppure obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Arthur e Nico Gonzalez Out, Zhegrova e O’Riley In

Fronte entrate, la priorità della Juve rimane Kolo Muani: c’è fiducia, ma manca ancora un accordo col Paris Saint-Germain. Al netto dell’attaccante transalpino, la doppia uscita permetterebbe alla dirigenza juventina di piazzare non uno ma due colpi: Zhegrova (c’è già un accordo con lui) dal Lille e O’Riley del Brighton.