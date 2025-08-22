DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 22 agosto LIVE

Tutti i rumours e le trattative di oggi, venerdì 22 agosto, per quanto riguarda la Serie A: segui la diretta di Calciomercato.it per le ultime su Juventus, Inter, Napoli, Roma e le altre

È la vigilia dello start di un altro attesissimo campionato di Serie A. Nel frattempo siamo entrati nella fase finale e decisiva del calciomercato, nei giorni in cui si chiuderà la sessione estiva. Come da tradizione degli ultimi anni, mancano ancora moltissime operazioni da fare e tanti club sono attivissimi ora.

Il Napoli sta mettendo il turbo per Hojlund, il Milan ha preso Boniface e si attendono solamente le visite mediche. Oggi inoltre è il giorno di Diouf a Milano, con l’Inter che ora dovrà completarsi con un colpo in difesa. La Roma attende novità da Sancho, la Juve è andata all-in su Zhegrova. Tutte le notizie in tempo reale.

08:57 Milan, idea Demiral Per il Milan spunta l’idea che porta a Merih Demiral, ex Juve ora in forza all‘Al Ahli.

08:21 Roma, Gasperini spera ancora in Sancho Jadon Sancho resta la priorità di Gasperini e, di conseguenza, della Roma. Il pressing c’è, anche se i giallorossi non vorrebbero svenarsi ancora: dipende dalla decisione del giocatore.