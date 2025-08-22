DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 22 agosto LIVE

Tutti i rumours e le trattative di oggi, venerdì 22 agosto, per quanto riguarda la Serie A: segui la diretta di Calciomercato.it per le ultime su Juventus, Inter, Napoli, Roma e le altre
È la vigilia dello start di un altro attesissimo campionato di Serie A. Nel frattempo siamo entrati nella fase finale e decisiva del calciomercato, nei giorni in cui si chiuderà la sessione estiva. Come da tradizione degli ultimi anni, mancano ancora moltissime operazioni da fare e tanti club sono attivissimi ora.
Il Napoli sta mettendo il turbo per Hojlund, il Milan ha preso Boniface e si attendono solamente le visite mediche. Oggi inoltre è il giorno di Diouf a Milano, con l’Inter che ora dovrà completarsi con un colpo in difesa. La Roma attende novità da Sancho, la Juve è andata all-in su Zhegrova. Tutte le notizie in tempo reale.
Milan, idea Demiral
Per il Milan spunta l’idea che porta a Merih Demiral, ex Juve ora in forza all‘Al Ahli.
Roma, Gasperini spera ancora in Sancho
Jadon Sancho resta la priorità di Gasperini e, di conseguenza, della Roma. Il pressing c’è, anche se i giallorossi non vorrebbero svenarsi ancora: dipende dalla decisione del giocatore.
Milano centro: oggi visite per Diouf e Boniface
Oggi sarà giornata di nuovi acquisti a Milano. Sono previste infatti le visite mediche sia di Diouf con l’Inter che di Boniface con il Milan.