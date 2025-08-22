Rabiot al posto di Calhanoglu: ha già detto sì

Il club pensa a Rabiot al posto di Calhanoglu, contatti già avviati: gli aggiornamenti di calciomercato

Adrien Rabiot si è aggiunto alla lista dei nomi che infiammeranno gli ultimi giorni del calciomercato estivo 2025. L’ex Juventus, infatti, è definitivamente fuori dal progetto del Marsiglia di De Zerbi.

Dopo la lite scoppiata con il compagno di squadra Jonathan Rowe, entrambi i giocatori sono finiti fuori rosa all’OM. Il presidente Longoria ha definito l’accaduto come “qualcosa di inaudito, violento, molto aggressivo e che è andato oltre ogni limite”. Anche il ds Benatia non ha usato mezzi termini: “Non avevo mai visto nulla del genere in 17-18 anni di carriera negli spogliatoi”. Rabiot, dunque, è ufficialmente fuori rosa e sul mercato.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, anche il Galatasaray avrebbe messo nel mirino il Nazionale francese. Secondo quanto riferito dal portale ‘Fotomac’, Adrien Rabiot – già cercato anche nella scorsa stagione – è salito in cima alla lista della dirigenza del Galatasaray, dopo aver fallito le firme di Gundogan e soprattutto di Calhanoglu dall’Inter per il centrocampo.

Calciomercato, il Galatasaray punta Rabiot: le ultime

Secondo la stampa francese, il Marsiglia avrebbe fissato la cifra per la cessione di Rabiot a 15 milioni di euro. Il club turco avrebbe già avviato i primi contatti.

Il Galatasaray, che ha avviato le trattative con il Marsiglia tramite l’agente George Gardi, si muoverà immediatamente per l’ex Juve ma con la volontà di chiudere l’operazione a meno di 10 milioni di euro. Il giocatore, dal canto suo, gradirebbe la destinazione turca, che gli permetterebbe anche di tornare a giocare in Champions League. Occhi puntati, dunque, sul Galatasaray per il futuro di Adrien Rabiot.