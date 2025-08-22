Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Rabiot al posto di Calhanoglu: ha già detto sì

Foto dell'autore

Il club pensa a Rabiot al posto di Calhanoglu, contatti già avviati: gli aggiornamenti di calciomercato

Adrien Rabiot si è aggiunto alla lista dei nomi che infiammeranno gli ultimi giorni del calciomercato estivo 2025. L’ex Juventus, infatti, è definitivamente fuori dal progetto del Marsiglia di De Zerbi.

Adrien Rabiot
Adrien Rabiot via dal Marsiglia: ci pensa anche il Galatasaray per il ritorno in Champions League (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Dopo la lite scoppiata con il compagno di squadra Jonathan Rowe, entrambi i giocatori sono finiti fuori rosa all’OM. Il presidente Longoria ha definito l’accaduto come “qualcosa di inaudito, violento, molto aggressivo e che è andato oltre ogni limite”. Anche il ds Benatia non ha usato mezzi termini: “Non avevo mai visto nulla del genere in 17-18 anni di carriera negli spogliatoi”. Rabiot, dunque, è ufficialmente fuori rosa e sul mercato.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, anche il Galatasaray avrebbe messo nel mirino il Nazionale francese. Secondo quanto riferito dal portale ‘Fotomac’, Adrien Rabiot – già cercato anche nella scorsa stagione – è salito in cima alla lista della dirigenza del Galatasaray, dopo aver fallito le firme di Gundogan e soprattutto di Calhanoglu dall’Inter per il centrocampo.

Calciomercato, il Galatasaray punta Rabiot: le ultime

Secondo la stampa francese, il Marsiglia avrebbe fissato la cifra per la cessione di Rabiot a 15 milioni di euro. Il club turco avrebbe già avviato i primi contatti.

Rabiot esulta
Rabiot può tornare in Serie A (LaPresse) – Calciomercato.it

Il Galatasaray, che ha avviato le trattative con il Marsiglia tramite l’agente George Gardi, si muoverà immediatamente per l’ex Juve ma con la volontà di chiudere l’operazione a meno di 10 milioni di euro. Il giocatore, dal canto suo, gradirebbe la destinazione turca, che gli permetterebbe anche di tornare a giocare in Champions League. Occhi puntati, dunque, sul Galatasaray per il futuro di Adrien Rabiot.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie