Comolli perplesso, annuncio UFFICIALE: “Nessun accordo con la Juve”

Le parole non lasciano dubbi, niente intesa con i club bianconeri: messaggio ufficiale

Tempo di cessioni, ma anche tempo di acquisti. E la Francia sembra essere il terreno giusto dove cercare il giusto colpo.

Il mercato della Juventus deve prendere una svolta importante visto che manca ormai sempre meno alla conclusione. In ottica uscite come il connazionale Douglas Luiz, anche Arthur è pronto a fare le valigie, ma il brasiliano non è il solo. Ci sono nodi ben più intricati da risolvere, come quello che riguarda Dusan Vlahovic oppure quello di Nico Gonzalez, con l’Atletico Madrid sempre interessato che però, per ora, non cambia idea. In ottica entrate, come detto, i bianconeri guardano invece alla Francia. Se la riconferma di Kolo Muani è il grande obiettivo, per il fronte offensivo si guarda anche a Lille e in particolare a Edon Zhegrova, esterno d’attacco kosovaro, sotto contratto con i transalpini fino al 2026.

Juventus, Letang chiude all’addio di Zhegrova

Zhegrova, corteggiatissimo anche dal Napoli in passato, sembra però destinato a restare in Francia. Perché il presidente dei ‘Dogues’ Olivier Letang ha chiuso le porte ad una possibile partenza.

Il numero uno dei transalpini in conferenza stampa ha allontanato la Juventus e anche l’Olympique Marsiglia, altro club interessato al kosovaro. “È tornato ad allenarsi con il gruppo questa settimana. Ha avvertito un po’ di dolore, probabilmente per il ritorno ad allenarsi con il gruppo. Si è allenato di nuovo normalmente questa mattina. Se Edon è pronto, è disponibile per la partita di domenica contro il Monaco. Se lo reintegrassimo, significa che ci sono buone probabilità che sia con noi questa stagione. Oggi è un giocatore del Lille” ha affermato il numero uno transalpino, che ha allontanato la Juventus dal giocatore.

“Conosco molto bene Damien Comolli – ha aggiunto Letang – Abbiamo parlato diverse volte da quando è arrivato alla Juventus. Abbiamo discusso qualche settimana fa. La porta era forse un po’ più aperta di oggi. La mia posizione è che Edon rimanga con noi per questa stagione. Al momento non ho ricevuto un’offerta. Non c’è alcun accordo e nessuna discussione sulla partenza di Edon per l’Italia”.