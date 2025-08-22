Tare non è sazio, il Milan completa la difesa: lo riporta in Serie A dall’Arabia

I rossoneri potrebbero riportare in Italia una vecchia conoscenza della Juventus per chiudere in bellezza il mercato estivo

Il Milan ha piazzato il colpo in attacco con Victor Boniface. L’affare è stato chiuso nella giornata di ieri col Bayer Leverkusen in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva di circa 30 milioni di euro. Classe 2000, viene da una stagione un po’ tormentata dal punto di vista fisico, tanto che di partite ne ha giocate solamente 27 in tutte le competizioni. Ma segnando comunque 11 gol.

Un bottino comunque mica male per quello che due anni fa è stato eletto miglior giocatore della Bundesliga. L’incognita, si è capito, resta proprio la tenuta fisica. Quando giocava ancora in Belgio si è rotto due volte il crociato, inevitabilmente il fisico ne risente anche a livello muscolare. Ma a livello realizzativo, in questi anni Boniface è sempre stato una certezza. Oggi ci saranno le visite mediche che decideranno tutto, dopo che non erano andate per il verso giusto in Arabia Saudita qualche settimana fa.

Se tutto andrà bene, Allegri avrà il suo attaccante da affiancare a Santiago Gimenez. Ma il mercato rossonero non dovrebbe essere finito qui. Non è da scartare completamente, anche se difficile, l’arrivo di un altro attaccante. Anche se con l’arrivo di Boniface, Hojlund in primis ma anche Vlahovic si allontanano. Ma il colpo Allegri se lo aspetta magari in difesa, dove è spuntato un ex Juventus a sorpresa.

Milan, idea Demiral per la difesa

L’arrivo di De Winter ha sostituito numericamente l’addio di Malick Thiaw nel reparto arretrato. Un acquisto di prospettiva a prezzo relativamente contenuto, soprattutto considerando le cifre che girano di questi tempi. L’ex Genoa può guadagnarsi un posto da titolare, se la giocherà con Gabbia, Tomori e Pavlovic. Al Milan manca qualche elemento per dirsi completo visto che almeno inizialmente si partirà con la difesa a tre.

Oltre a qualche giovane da lanciare, come il nuovo acquisto Athekame, i rossoneri potrebbero seriamente andare su un altro difensore. Secondo ‘Il Corriere della Sera’, l’ultima idea porta a Merih Demiral. Il centrale turco ha già cominciato il suo terzo anno in Arabia Saudita, all’Al-Ahli. È in scadenza di contratto, è un classe ’98 per cui è nel pieno della sua carriera e in Serie A ha già fatto vedere di poter fare la differenza. Un nome di grande affidabilità che completerebbe senza dubbio la rosa del Milan. Un colpo verosimilmente da ultimissimi giorni di mercato.