Locatelli all’Inter: “Scambio con la Juventus”

Inter e Juventus potrebbero tornare presto a trattare: con Manuel Locatelli in maglia nerazzurra, spazio ad uno scambio pazzesco

È evidente come la Juventus sia uno dei club più attivi in questo finale di sessione estiva di calciomercato. Le entrate arriveranno, verosimilmente, solo dopo alcuni addii. Douglas Luiz su tutti, ormai pronto a sbarcare al Nottingham Forest.

Ma anche Nico Gonzalez che, corteggiato tra le altre dall’Atletico Madrid, sta per scrivere il suo futuro lontano dalla Continassa. In attesa di buone nuove sul futuro riservato a Dusan Vlahovic, Comolli ha virtualmente chiuso per il ritorno di Randal Kolo Muani alla corte di Tudor. Le sorprese, però, non finiscono qui. Anzi. Si pensa a come rinforzare la difesa, visto che è tornata di moda negli ultimi giorni l’idea di riportare a Torino Renato Veiga, fuori dai piani del Chelsea di Maresca.

Allo stesso modo Comolli e Modesto potrebbero, con sorpresa di molti, avviare una rivoluzione più profonda del previsto a centrocampo. Dopo Douglas Luiz uno dei potenziali candidati a cambiare casacca è Manuel Locatelli, ormai da quattro anni punto fermo della mediana bianconera. L’annuncio arrivato poche ore fa apre uno scenario pazzesco: l’ipotesi Inter è dietro l’angolo, ecco come.

Locatelli per il big: Juve-Inter, scambio da applausi

Il talent scout Michele Fratini ha parlato del calciomercato della Juve a ‘Radio Bianconera’ durante la trasmissione ‘Fuori di Juve’. Un commento, in particolare, sulla possibilità che Comolli possa decidere di lasciar partire nei prossimi giorni Manuel Locatelli.

L’ex milanista, sotto contratto con la Vecchia Signora fino all’estate 2028, non ha di certo vissuto una stagione dal rendimento straordinario: al punto che, non una volta sola, si è parlato della sua uscita dalla Continassa. E adesso proprio Fratini lancia un clamoroso scenario di mercato che avvicinerebbe Locatelli all’Inter, con uno scambio davvero clamoroso. “La Juventus in base alle richieste potrebbe mettere Locatelli sul mercato, è molto ricercato. Occhio ad un possibile scambio tra Locatelli e Frattesi“, ha rivelato Fratini che già in passato in esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ aveva avvicinato il centrocampista nerazzurro al possibile approdo alla Juventus.

Nonostante l’approdo di Chivu in panchina non si spengono le voci su una partenza del talento romano da Appiano Gentile. Ora la storia potrebbe prendere una piega apparentemente inaspettata. Ci sarà da fare le dovute valutazioni anche perché Frattesi è in procinto di tornare a disposizione nei prossimi giorni dopo l’operazione all’inguine. Nel frattempo i bianconeri hanno chiuso per la cessione di Douglas Luiz che torna in Premier League, pronto a vestire la maglia del Nottingham Forest. Poco più di una settimana e il mercato estivo chiuderà ufficialmente i battenti: la sorpresa, negli ultimi giorni di mercato, possono confezionarla Juventus e Inter.