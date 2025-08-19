Blitz e maxi offerta per Locatelli: scambio pesante con la Juve

Le ultime di calciomercato sui bianconeri nel nostro programma in onda su Youtube

Tanta Juve nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Con Lorenzo Polimanti e Riccardo Meloni è stato fatto un punto sul mercato bianconero, in particolare su Manuel Locatelli, il nuovo capitano della squadra di Igor Tudor.

Blitz dall’Arabia per Locatelli

Per Locatelli si registra un blitz clamoroso quanto improvviso dall’Arabia, per la precisione dall’Al-Ahli. I sauditi hanno messo sul piatto 25 milioni di euro, mentre al centrocampista ex Milan è stato proposto un contratto da circa 10 milioni di euro.

Locatelli, 40 milioni per il sì della Juve

Locatelli non ha detto no, mentre il club di Exor ha rispedito al mittente il tentativo dell’Al-Ahli. Come spiega Meloni, servirebbe un’offerta da almeno 40 milioni per far vacillare la Juventus, che nel caso iscriverebbe a bilancio una plusvalenza importante.

Sostituto in casa

Il nostro Riccardo Meloni aggiunge che la Juve ha già in mano il sostituto di Locatelli, o meglio ce l’ha già in casa: parliamo di Teun Koopmeiners, a caccia di un riscatto dopo la prima e fallimentare stagione in bianconero. Durante questa pre-season Tudor lo ha provato e utilizzato spesso nei due di centrocampo.

Va detto che Comolli e soci hanno da tempo iniziato a scandagliare il mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista, il nome che piace più di tutti continua a essere quello di Hjulmand dello Sporting.

Kessie nell’affare Locatelli?

L’Al-Ahli ha virato su Zakaria, capitano del Monaco con brevi trascorsi alla Juventus. Si parla di un’offerta da circa 45 milioni, coi bianconeri che avrebbero diritto a una percentuale sulla rivendita.

Ma il club arabo potrebbe tornare comunque alla carica per Locatelli, senza escludere l’eventuale inserimento nell’operazione di Franck Kessie. L’ex Milan è in uscita dall’Al-Ahli (ha solo un altro anno di contratto) e tanta voglia di tornare in Serie A.