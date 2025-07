La Juve risponde all’Inter: “Il grande colpo dai nerazzurri” | ESCLUSIVO

Le ultimissime sul calciomercato dei bianconeri e dei nerazzurri: ecco cosa sta succedendo. Il punto della situazione

Sono le ore di Ademola Lookman all’Inter. I nerazzurri hanno deciso di fare sul serio per l’attaccante dell’Atalanta. Ora, dopo aver trovato un’intesa con l’entourage del giocatore, servirà convincere il club bergamasco.

L’eventuale arrivo di Lookman all’Inter, inevitabilmente toglierebbe spazio a Pio Esposito. Il giovane attaccante, vera nota positiva del Mondiale per Club per Chivu, potrebbe così fare le valigie. Ad affermarlo è Michele Fratini, ai microfoni di Ti Amo Calciomercato, programma YouTube di Calciomercato.it.

“Non sono così sicuro che Pio Esposito rimanga – afferma subito il talent scout italiano -. Lui ha bisogno di giocare. Deve mettere nelle gambe almeno 30 partite, ha dimostrato di avere colpi. È un attaccante fortissimo. Lo vidi due anni fa, non riusciva mai a prendere la porta e mi dissero di aspettare. Ora la porta la vede e pure bene. Secondo me può diventare un bomber indiscusso, è un mix tra Vieri e Gilardino”.

La Juve piazza il colpo dall’Inter: “È il sogno dei bianconeri”

Ademola Lookman all’Inter diventerebbe chiaramente il grande colpo dell’estate. Milan e Juve potrebbero così decidere di rispondere: “Il club rossonero ha già risposto con Luka Modric, è un campione in tutti i sensi – afferma Fratini -. Dopo Pirlo e Iniesta è toccato a lui fare la differenza in mezzo al campo. Per quanto riguarda il Milan, poi, attenzione a Ayyoub Bouaddi, che piace anche a Juve, Inter e Roma”.

Per quanto riguarda la Juve, l’acquisto che potrebbe mettere a segno è davvero sorprendente: “La Juve ha già fatto tanto, con Comolli che si sta prendendo le sue responsabilità . A questo punto, penso che il Direttore sportivo lo annunceranno quando finirà il mercato. Ora la Juve vuole Davide Frattesi, è il sogno e farà di tutto per prenderlo. Il centrocampista negli inserimento è il più forte di Italia, nessuno può dire il contrario. È lui il colpo vero dei bianconeri.”

Michele Fratini fa, infine, un punto su alcuni calciatori della Serie A che potrebbero animare il calciomercato dei prossimi giorni: “Raspadori piace a Fiorentina, Atalanta, Roma e Milan – afferma -. Su El Shaarawy c’è il Bologna, la Fiorentina e l’Atalanta. Lo scoop, però, è Antonio Arena dal Pescara al club giallorosso, arriverà attraverso degli scambi”.