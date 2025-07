Calciomercato, blitz per Lookman: 50 milioni

Lookman non vede l’ora di iniziare una nuova avventura in Serie A. Spunta l’intreccio per 50 milioni di euro: lo vuole a tutti i costi nella big italiana

Novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’attaccate nigeriano in Serie A. Una nuova occasione di mercato per puntare sempre in alto: può firmare subito con un’altra big italiana per far svoltare la sua carriera.

Ademola Lookman non vede l’ora di continuare il suo percorso di crescita. Spunta la nuova decisione per l’attaccante nigeriano che ha una valutazione intorno ai 50 milioni di euro: può arrivare la firma con un’altra big in Serie A. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per un nuovo intreccio decisivo in vista della prossima stagione: l’attaccante nigeriano darebbe così maggiori soluzioni al fronte offensivo dicendo subito addio all’Atalanta dopo tre anni.

Calciomercato, nuova occasione per Lookman: sbarca in Serie A

Ormai ci siamo per un nuovo intreccio di calciomercato per l’attaccante nigeriano. Sondato dall’Atletico Madrid, è stato vicinissimo al Napoli nell’ultimo mese: ecco la soluzione immediata per rinforzare l’attacco di una big italiana.

Come confermato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Chivu vuole a tutti i costi Ademola Lookman per rinforzare il reparto offensivo dell’Inter. Il tecnico nerazzurro cerca un nuovo innesto in attacco dopo Bonny per incrementare il tasso tecnico della rosa: con Gasperini è esploso definitivamente a Bergamo realizzando 52 gol in tre stagioni. Ora potrebbe arrivare la fumata bianca nei prossimi giorni.

L’Inter è al lavoro per regalare così un nuovo affare di spessore internazionale a Cristian Chivu: un nuovo intreccio di calciomercato per scoprire subito la prossima destinazione di Lookman. Il nigeriano non vede l’ora di puntare in alto per una nuova soluzione alternativa. Il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, non vede l’ora di chiudere per nuovi affari di qualità in ottica futura: saranno ore calde in casa Inter per arrivare alla fumata bianca tanto desiderata.

Novità interessanti per puntare sempre più in alto per una nuova soluzione immediata in Serie A. Chivu ha espresso la sua volontà di volerlo subito a disposizione: l’Inter potrebbe sborsare così 50 milioni di euro per il colpo a sorpresa in attacco. I prossimi giorni saranno importanti per conoscere così la sua prossima destinazione: il suo addio è sempre più vicino per sposare nuovi progetti interessanti. Ormai ci siamo per il nuovo affare in attacco in casa Inter.