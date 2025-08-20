Juventus, il più impensabile dei ritorni: tifosi già in delirio

Il club bianconero al lavoro per un clamoroso ritorno: ultimi giorni di mercato caldissimi

Una decisione che è arrivata dopo il grave episodio che si è verificato al termine della partita contro il Rennes che ha aperto la stagione dell’Olympique Marsiglia.

Una sconfitta che fa male visto che è arrivata al 90′ in superiorità numerica. Una sconfitta che ha scaldato gli animi degli spogliatoi, con lo scontro tra Jonathan Rowe e Adrien Rabiot. I due sono stati messi fuori rosa. Una decisione che è stata presa dal club, con Roberto De Zerbi in linea con i pensieri della dirigenza: i due sono quindi sul mercato e il Milan potrebbe approfittarne. I rossoneri infatti potrebbero provare a tentare l’affondo per Rabiot, da sempre pupillo di Allegri.

Juventus, clamoroso ritorno Rabiot: sfida al Milan

Oltre al Milan però attenzione anche ad un altro club italiano. Perché a Rabiot starebbe pensando anche la Juventus.

Lo riferisce l’emittente francese ‘Rmc Sport’, che sottolinea appunto come il centrocampista transalpino, oltre ad essere finito nel mirino dei rossoneri, sarebbe oggetto di interesse anche della Juventus, che starebbe pensando ad un ritorno decisamente clamoroso. Bisognerà vedere quale sarà la valutazione che intende fare l’Olympique Marsiglia, che ha deciso di colpire duro e di non voler puntare più né su Rabiot né su Rowe. Dalla Francia sottolineano come l’intenzione è quella di non svendere i due, anche se Rabiot ha un contratto fino al 2026. Il club infatti si rifiuta di accettare un simile comportamento. L’intenzione della dirigenza è chiara: inviare un segnale facendo capire che nessuno è al di sopra del club.

Un messaggio anche per Roma e Bologna, che hanno manifestato grande interesse invece per l’esterno inglese. Staremo a vedere come andrà a finire la vicenda.