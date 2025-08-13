Calciomercato: le notizie del 13 agosto

Dalla Serie A all’estero, in tempo reale tutto sulle ultime trattative e sugli affari in corso di oggi mercoledì 13 agosto
Dieci giorni all’inizio del campionato ma il mercato prosegue, tra trattative da portare avanti, rumors, affari ipotetici ed ufficialità. Sul nostro sito vi terremo aggiornati minuto per minuto su tutte le principali operazioni che riguardano le big del nostro campionato e non solo.
Non può che essere Gigio Donnarumma l’argomento principale di queste ore di mercato. Il futuro del portiere della Nazionale sta tenendo banco tra l’esclusione, la spiegazione di Luis Enrique, l’addio ufficiale del giocatore e poi le parole dell’agente Enzo Raiola. Su di lui si aprono diversi scenari, con la Premier destinazione più probabile. La Juve ancora alle prese con la questione Vlahovic che impedisce l’affondo per Kolo Muani, il Milan deve ufficializzare due colpi in difesa mentre l’Inter resta vigila su Lookman rischiando ancora di vedersi soffiare Leoni dal Liverpool. Queste e tante altre le trattative di oggi mercoledì 13 agosto.
Niente Bayern per Woltemade: agente furioso
Niente Bayern per Woltemade. Almeno per il momento. Furioso l’agente dell’attaccante: “Stoccarda incoerente”.
Napoli, su Kevin c'è lo Sporting CP
Lo Sporting Cp si muove per Kevin dello Shakhtar Donetsk: il brasiliano piace anche al Napoli. La richiesta del club ucraino è di 30 milioni di euro.
Rennes, UFFICIALE: arriva Camara
Il Rennes accoglie Mahdi Camara: il centrocampista francese lascia il Brest dopo due anni e si accasa ufficialmente in Bretagna.
Milan, nel mirino un altro belga
Il Milan punta ad un altro colpo dal Belgio.
CM.IT | Pisa, problemi per Troilo: la situazione
Pisa, problemi per Troilo legati ai pagamenti. Attenzione alla concorrenza dalla Spagna.
Pisa, problemi per Troilo legati ai pagamenti. Attenzione alla concorrenza dalla Spagna.
Parma, è fatta per Leoni al Liverpool
Giovanni Leoni sarà un nuovo giocatore del Liverpool: affare fatto.
Real Oviedo, UFFICIALE: ecco Ejaria
Il Real Oviedo neopromosso in Liga annuncia l’arrivo di Ovie Ejaria, centrocampista inglese, prodotto del settore giovanile del Liverpool, svincolato da oltre un anno.
Milan, domani le visite di Athekame
Athekame al Milan: ci siamo. Domani l’arrivo e le visite mediche del giocatore svizzero.
Parma, Krause annuncia un nuovo colpo
Il Parma annuncia Sorensen, ma il patron Krause lancia un indizio social importante: “Scusa il ritardo Oliver, ma stavo lavorando al prossimo annuncio”. Acquisto che dovrebbe essere Frigan del Westerlo.
Elkann: "L'obiettivo della Juve è vincere"
Durante l’intervallo del match amichevole tra Juventus e Juve Next Gen, John Elkann ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a DAZN: “Questo è un momento fantastico, un momento da Juve. Questa è una festa in famiglia. Ogni anno è l’occasione di vedere i nostri campioni che giocano contro il futuro”. Poi un messaggio ai tifosi: “Qui c’è tanta passione, amore e fede juventina. la squadra questo lo sente, Juventus è gioventù. L’obiettivo della Juventus è quello di vincere“
De Winter al Milan: ora è ufficiale
Koni De Winter è un nuovo difensore del Milan. Giocherà con il numero 5. Ha firmato un contratto di cinque anni con il club rossonero.
Top 5 calciatori italiani con il valore di mercato più alto
Il difensore del Parma e obiettivo di Inter e Milan potrebbe inseguire il sogno Premier League. Il cartellino di Leoni verrebbe valutato intorno ai 40 milioni: una cifra che lo inserirebbe di diritto tra i giocatori italiani più importanti fuori dalla Serie A. Nella top five c’è anche Donnarumma, il cui valore è poco superiore ai 40 milioni. Attenzione anche ad un difensore della Nazionale e all’ex centrocampista del Milan Sandro Tonali, indiscutibilmente il calciatore italiano più prezioso all’estero.
Udinese, UFFICIALE l'addio di Lautaro Giannetti
L’Udinese annuncia la cessione di Lautaro Giannetti. Il difensore passa ai turchi dell’Antalyaspor.
Parma, UFFICIALE: arriva Sorensen
Il Parma ufficializza l’acquisto di Oliver Sorensen, il centrocampista classe 2002 arriva dal Midtyijlland,
CM.IT | Milan, Athekame ai dettagli
Athekame sempre più vicino al Milan, si lavora ai dettagli economici dell’operazione con lo Young Boys.
Athekame sempre più vicino al Milan, si lavora ai dettagli economici dell'operazione con lo Young Boys.
Conte annuncia altri colpi, poi fa chiarezza sul portiere
Le parole del mister del Napoli dal Teatro di Castel di Sangro per chiudere il ritiro in Abruzzo: il punto sul mercato e sulle condizioni dei calciatori. Parla Conte: “Cosa ci aspettiamo? Il presidente si aspetta che completiamo la rosa. Non possiamo fare numeri, il presidente sa lui qual è il numero giusto per completare la rosa”.
Milan, primi contatti tra club e procuratore per Hojlund
Come evidenziato da ‘Sportmediaset’, Furlani ieri sera ha avuto un primo approccio con Kees Vos, proprietario della SEG che cura gli interessi di Hojlund. Il giocatore ha aperto all’addio allo United.
CM.IT | Leoni al Liverpool: parti molto vicine
Seguito anche da Juventus, Milan e, soprattutto, Inter, Giovanni Leoni è diventato un obiettivo concreto del Liverpool nelle scorse ore. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, i colloqui con il Parma stanno andando avanti in un clima di fiducia e le parti sono molto vicine. In caso di fumata bianca, il difensore si trasferirebbe in Premier per rimanerci e non per tornare in prestito in Emilia.
Milan, ci siamo per Athekame: cifre e dettagli
Secondo Matteo Moretto, è fatta per Zachary Athekame al Milan. Il terzino destro è atteso in Italia nelle prossime ore per svolgere le visite mediche. Operazione da 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura vendita.
Beltran, c'è anche lo Spartak
Ancora interesse dalla Russia per Beltran: dopo lo Zenit, anche lo Spartak Mosca si fa avanti per l’attaccante della Fiorentina.
Ufficiale: Diakité al Bournemouth per una cifra record
Ufficiale: Bafodé Diakité dal Lille al Bournemouth di Tiago Pinto, che paga ben 35 milioni: cifra record per le Cherries.
Il Galatasaray su Ederson: così può aprirsi la pista Donnarumma-City
Il Manchester City sembra la pretendente più accreditata per Donnarumma al momento, ma serve l’addio di Ederson. Sul portiere brasiliano c’è l’interesse del Galatasaray, che aveva cercato lo stesso portiere italiano.
Donnarumma si avvicina al Manchester City
Intanto dalla Francia arrivano indiscrezioni su un possibile accordo già trovato tra Donnarumma e il Manchester City.
Juve, Vlahovic rifiuta tutto e blocca Kolo Muani
La Juventus resta ‘prigioniera’ del caso Vlahovic. Il serbo, riporta ‘Il Corriere dello Sport’, continua a rifiutare anche le destinazioni in Premier League e rischia seriamente di rimanere a Torino fino alla scadenza del contratto. In questo modo un altro investimento per Kolo Muani diventa molto complicato.