Calciomercato: le notizie del 13 agosto

Durante l’intervallo del match amichevole tra Juventus e Juve Next Gen, John Elkann ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a DAZN: “Questo è un momento fantastico, un momento da Juve. Questa è una festa in famiglia. Ogni anno è l’occasione di vedere i nostri campioni che giocano contro il futuro”. Poi un messaggio ai tifosi: “Qui c’è tanta passione, amore e fede juventina. la squadra questo lo sente, Juventus è gioventù. L’obiettivo della Juventus è quello di vincere“