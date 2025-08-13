Leoni-Liverpool, affare fatto: i dettagli

Il Parma e il club inglese hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del giovane difensore

Giovanni Leoni sarà un nuovo giocatore del Liverpool. Il club inglese ha raggiunto l’accordo con il Parma per l’acquisizione del difensore centrale classe 2006.

La stagione (in particolare la seconda parte) disputata con la maglia crociata ha stregato i top club italiani ed europei ed è stato il Liverpool a superare la concorrenza. Già ieri sul nostro canale YouTube a ‘TiAmocalciomercato.it’ vi avevamo anticipato della proposta dei ‘Reds’ e del fatto che fossero proposti a spendere 40 milioni di euro.

Alla fine la cifra finale è di 35 milioni di euro. Tanto verserà il Liverpool nelle casse dei ducali. Una cifra che si aggiunge al milionario mercato dei ‘Reds’, che già ha sforato i 250 milioni di euro. Per il Parma un nuovo e importante incasso dopo la cessione di Bonny all’Inter. Adesso gli emiliani dovranno rimpiazzare il difensore, anche se si sono già parzialmente cautelati con il senegalese Ndiaye dal Troyes.

Vi avevamo raccontato che i colloqui erano molto vicini e che il trasferimento non avrebbe incluso una permanenza in prestito in maglia crociata del classe 2006. Sorride anche la Sampdoria, a cui spetta una percentuale della vendita: ai blucerchiati andranno 3,5 milioni di euro (il 10% della rivendita).

Sorridono meno invece le grandi del nostro calcio, che vedono Leoni allontanarsi verso la Premier League. Se il Milan ha deciso di cautelarsi con De Winter, maggiore amarezza forse resta a Inter e Juventus, che hanno inseguito a lungo il difensore, soprattutto i nerazzurri. Ora per Leoni si prospetta un grande salto in uno dei club che ambisce alla Champions League: giocherà alle spalle di Konate e van Dijk, sotto la guida di Arne Slot.