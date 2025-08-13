Leoni al Liverpool, parti vicine: la decisione sul prestito al Parma

Gli ultimi aggiornamenti in merito al giovane difensore italiano che potrebbe finire in Premier League. La situazione

Tutti pazzi per Giovanni Leoni, centrale del Parma che ha catalizzato l’attenzione dei maggiori club italiani ed Europei. La crescita esponenziale del difensore ducale è finita sotto gli occhi di tutti, con in particolare una seconda parte di stagione giocata su livelli importanti.

Il classe 2006 ha un potenziale enorme ed inesplorato che però potrebbe finire per esprimersi in Inghilterra, lì dove il Liverpool sta affondando il colpo per strapparlo tanto al Parma quanto alla concorrenza.

Già ieri sul nostro canale YouTube a ‘TiAmocalciomercato.it’ vi avevamo anticipato della proposta dei ‘Reds’: “Possiamo confermare che Leoni piace tantissimo al Liverpool. Ho ricevuto un messaggio da una fonte molto vicina a Slot che diceva che il Liverpool sarebbe disposto a spendere 40 milioni di euro per il calciatore”.

Trova quindi grosse conferme la pista britannica per il talentuoso difensore italiano che potrebbe quindi già lasciare il Parma e la Serie A per una nuova avventura stimolante.

Calciomercato, Leoni verso il Liverpool: niente prestito al Parma

Seguito in Italia anche da Juventus, Milan e, soprattutto, Inter, Giovanni Leoni è diventato un obiettivo concreto del Liverpool nelle scorse ore.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, i colloqui con il Parma stanno andando avanti in un clima di fiducia e le parti sono molto vicine. In caso di fumata bianca, il difensore si trasferirebbe in Premier per rimanerci e non per tornare in prestito in Emilia.

Nell’ultima stagione il centrale classe 2006 nato a Roma ha messo a bilancio 17 presenze condite da una rete, divenendo sempre più importante soprattutto nella seconda parte. Ora sembra già pronto al grande salto.