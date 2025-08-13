Leoni verso il Liverpool: i 5 calciatori italiani all’estero con il maggior valore di mercato

Il centrale del Parma è sempre più vicino dal firmare un accordo con i Reds in Premier League: scopri quali sono i 5 giocatori italiani, che giocano all’estero, con il maggior valore di mercato

La trattativa tra Parma e Liverpool per il trasferimento di Giovanni Leoni in Premier League è entrata nella sua fase più calda. Dopo il forte interesse dei top club italiani come Juventus, Milan e Inter, la strada sembra tracciata e il futuro del difensore è in Inghilterra. Il classe 2006 più costoso in Italia, ha stregato tutti nella seconda metà della scorsa stagione.

Nel girone di ritorno, soprattutto, ha guidato la difesa del Parma con l’esperienza di un veterano, segnando anche un gol. I ducali hanno ottenuto la salvezza anche grazie alle sue prestazioni, memorabile quella contro un big man come Lukaku alla penultima giornata di Serie A.

Tutti stregati, anche in Inghilterra, con il Liverpool che perderà Ibrahima Konaté a parametro zero, essendo uno dei 5 giocatori dal maggior valore di mercato, in scadenza nel 2026. Il suo cartellini si aggira intorno ai 40 milioni di euro e per questo abbiamo voluto dedicare un focus ai 5 calciatori italiani, che giocano all’estero, con il più alto valore di mercato.

Riccardo Calafiori: la super cessione del Bologna

Facciamo un salto all’indietro nel tempo allo scorso anno, quando un altro difensore italiano è stato accostato a un club di Premier League, prima del suo effettivo trasferimento a fine luglio. Stiamo parlando di Riccardo Calafiori, che per 45 milioni di euro venne acquistato dall’Arsenal, dopo un’annata super al Bologna. I rossoblù lo avevano acquistato dal Basilea e con Thiago Motta è esploso.

Il classe 2002, che non è stato realmente valorizzato dalla Roma, ha subito conquistato un posto da titolare con i Gunners, segnando anche un gol magnifico contro il Manchester City alla terza partita con i londinesi. La stagione, però è stata tremendamente travagliata da costanti problemi fisici, su tutti un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo per mesi.

Il suo valore di mercato, per questo, è sceso a 35 milioni di euro, secondo Transfermarkt, cifra che gli ha comunque permesso di rientrare nella top 5 dei calciatori italiani più costosi, oggi impegnati in un campionato straniero.

Destiny Udogie: il titolarissimo del Tottenham

Un altro terzino, ancora più di spinta rispetto a Calafiori. Ancora una volta la Premier League, ma in questo caso con il Tottenham come destinazione. Gli Spurs acquistarono il classe 2022 veronese nell’estate del 2022, lasciandolo però un prestito all’Udinese ancora per un anno. Solamente nel 2023 ha indossato la maglia del club inglese.

In Inghilterra ha totalizzato 66 presenze con 2 gol e 4 assist, ma nell’ultima stagione non è riuscito ad incidere in termini di bonus come sperato. Titolarissimo, fino a quelle noie fisiche che hanno colpito anche lui, impedendogli di giocare l’intera stagione senza ostacoli. Il suo attuale valore di mercato è di 40 milioni di euro, anche per lui leggermente in calo.

Gianluigi Donnarumma: il top player che saluta Parigi

Mai come in questi giorni, Gianluigi Donnarumma è uno dei nomi più caldi del mercato. Tra i calciatori in scadenza nel 2026, il super portiere azzurro ha già confermato che lascerà il Paris Saint Germain. Nessun accordo sul rinnovo contrattuale e clamorosa chiusura da parte del club a qualsiasi tipo di gestione in questa stagione. Neanche convocato per la finale di Supercoppa europea, è già stato sostituito da Chavalier.

Alla ricerca di una nuova destinazione, il suo valore di mercato è comunque di 40 milioni di euro, al pari di Udogie. Il suo valore assoluto è sicuramente pazzesco e dovrà trovare la giusta destinazione per continuare a mostrare in campo tutto il proprio talento, risultato più che decisivo in Champions League nella scorsa stagione da Triplete per il PSG.

Mateo Retegui: la discussa scelta dell’Arabia

Medaglia d’argento per il neo acquisto dell’Al-Qadsiah, reduce da 28 gol con la maglia dell’Atalanta nella scorsa stagione. Acquistato per 68 milioni, l’ultimo capocannoniere della Serie A ha già fatto intendere di voler puntare in alto anche in Arabia. A 26 anni per molti si è trattata di una scelta discutibile, ma l’ingaggio da 20 milioni di euro all’anno, avrebbe fatto vacillare chiunque.

Il suo attuale valore di mercato è di 45 milioni di euro, che gli permette di posizionarsi al secondo posto. Per Retegui, la sfida sarà quella di mantenere alta l’asticella del suo prezzo, nonostante sia sparito dai riflettori dell’Europa e sia andato a rinforzare un club di Saudi Pro League. L’obiettivo sarà sempre conquistare il Mondiale, qualora l’Italia riuscisse a qualificarsi.

Sandro Tonali: il re del Newcastle

Se c’è un nome che distacca tutti in assoluto, questo è quello di Sandro Tonali. Approdato in Inghilterra nell’estate del 2023 dal Milan, per una cifra vicina ai 58 milioni di euro, l’azzurro ha conquistato il cuore dei tifosi del Newcastle. La triste vicenda calcioscommesse lo ha portato a un periodo di pausa obbligatoria e a un calo del suo valore, che è tornato altissimo.

Secondo Transfermarkt, oggi Tonali vale 60 milioni di euro, risultando il calciatore italiano più costoso tra quelli che giocano all’estero. Una soddisfazione importante sia per ii calciatore che per i tifosi. Sullo sfondo resta il sogno Juventus per portarlo in Italia, ma oggi Tonali pensa al campo e non alle voci al di fuori.