Il difensore centrale del Parma fa impazzire i top club del nostro campionato, ma conosci quali sono i 5 giocatori nati nel 2006 e che giocano in Italia con il più alto valore di mercato? La classifica completa

Giovanni Leoni piace ai top club di Serie A e il Parma ne è assolutamente consapevole. Il giovanissimo difensore centrale è finito nel mirino di Juventus, Inter e Milan, con i rossoneri pronti ad accelerare nelle operazioni per battere la concorrenza. Il direttore sportivo Igli Tare è intenzionato a fare sul serio e starebbe valutando anche una possibile cessione di Tomori per liberare spazio.

Il Parma proverà a tenersi stretto il gioiellino romano, acquistato dalla Sampdoria la scorsa estate per meno di 5 milioni. Ma davanti a offerte monstre non potrà dire di no. Ripensando alla crescita esponenziale avuta da Leoni, abbiamo voluto dedicare un focus ai 5 calciatori nati del 2006 e che giocano in Italia, con il più alto valore di mercato. Stileremo così una classifica in ordine crescente, basandoci sui dati di Transfermarkt.

Vasilije Adzic, una futura promessa in casa Juve

La nostra top 5 inizia con un giovane in rampa di lancio e in cerca di spazio. Parliamo di Vasilije Adzic, centrocampista offensivo che ora gioca con la Juventus. Acquistato lo scorso anno dal Podgorica, il montenegrino ha un valore di mercato di 4 milioni di euro.

Impiegato per circa 40 minuti in Serie A e poco più di 20 in Champions League, il meglio lo ha fatto vedere in Serie C con 4 gol segnati in 10 partite. Resta una futura promessa, per la quale la Juve dovrà capire come muoversi dopo la permanenza di Tudor.

Simone Pafundi, il talento ancora inesploso

Il ragazzo campano ha stregato tutti già da qualche anno, eppure la sua consacrazione definitiva non è ancora arrivata. Dopo una breve esperienza in Svizzera, Simone Pafundi è tornato all’Udinese, il club in cui è cresciuto calcisticamente.

In questa stagione ha accumulato un centinaio di minuti in Serie A, ma servirà continuità per fare un salto in avanti importante. Il valore di mercato è sceso a 5 milioni di euro, la metà esatta di quello che era diventato solo un anno fa. Anche per la nazionale italiana, la speranza più grande è che possa trovare un palcoscenico che gli dia la giusta fiducia.

Jeff Ekhator, la grande scommessa del Genoa

L’attaccante italiano è, fin qui, il calciatore di questa classifica con il maggior minutaggio in campo. In Serie A ha disputato poco meno di 800 minuti, segnando anche 1 gol e realizzando 1 assist. Cresciuto nelle giovanili del Genoa, i rossoblù hanno puntato con coraggio su di lui, sia con Gilardino, che con Vieira.

Anche il suo valore di mercato è pari a 5 milioni di euro, ma è destinato a crescere. Già 3 anche i gol con la nazionale Under19 dell’Italia. Nella prossima stagione potrebbe ottenere ancora più spazio e diventare un’arma in più per il suo Genoa.

Nicolò Fortini, il gioellino di ritorno alla Fiorentina

Ha fatto vedere il meglio di sé con la Juve Stabia in Serie B, trovando lo spazio giusto per emergere. Una scelta che è servita alla sua carriera e che gli ha fruttato anche 2 gol e 4 assist da terzino in una delle squadre rivelazioni del campionato cadetto passato.

Nicolò Fortini tornerà alla Fiorentina quest’estate e sarà poi il club viola a decidere se riprestarlo o tenerlo come alternativa in panchina. Il suo valore di mercato ha raggiunto gli 8,5 milioni di euro, registrando una crescita monstre, dato che solamente un anno fa, di questi tempi, valeva solamente 500mila euro. La dirigenza gigliata farà le sue valutazioni in sede di mercato.

Giovanni Leoni, il futuro della difesa

E siamo giunti al nome con cui tutto è iniziato. Il calciatore nato nel 2006 e che gioca in Italia, con il valore più alto di mercato, è proprio Giovanni Leoni. Pochi dubbi, specialmente dopo le prestazioni nella passata stagione. Cresciuto nel Padova, poi trasferito alla Sampdoria, è stato il Parma a credere in lui la scorsa estate, per portarlo in Serie A.

Al momento del suo acquisto, ancora minorenne, il suo valore di mercato raggiungeva i 4,5 milioni di euro. Oggi, dopo il suo primo campionato con i ducali, il valore è schizzato a 18 milioni. Dall’arrivo di Chivu non ha praticamente più saltato una partita e oggi Juventus, Inter e Milan vogliono acquistarlo. Il Parma proverà a resistere, ma davanti a un’offerta irrinunciabile, lasceranno partire il futuro della difesa italiana.