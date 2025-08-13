Milan, Athekame vicinissimo: affare ai dettagli, le cifre | CM.IT

Il laterale destro svizzero a un passo dal Diavolo, cifre e ultimi sviluppi dell’operazione come appreso dalla nostra redazione

Milan sempre più attivo in questi giorni di mercato, i rossoneri accelerano ulteriormente. Dopo gli arrivi di Jashari e di De Winter, è la volta del terzino destro, quel Zachary Athekame diventato obiettivo concreto da un po’ e per il quale adesso si stanno percorrendo di fatto gli ultimi metri, prima di poter siglare definitivamente l’affare.

La redazione di Calciomercato.it ha raccontato nei giorni scorsi come ci fosse l’impegno costante da parte del club rossonero per trovare l’intesa con lo Young Boys, per l’acquisto del laterale ventenne. Inizialmente, il Milan non intendeva arrivare alla valutazione di 10 milioni di euro proposta dagli elvetici. Tuttavia, le ultime notizie in merito che abbiamo appreso rivelano come alla fine i rossoneri si sarebbero convinti a giungere a detta cifra. Le società stanno in questo momento limando gli ultimi dettagli, allo Young Boys andrebbero 10 milioni di euro ma anche il 10% sulla futura rivendita del calciatore.

Insomma, sembra mancare davvero poco alla finalizzazione dell’affare. Nelle prossime ore, plausibile che ci sia la fumata bianca definitiva.