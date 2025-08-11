Milan, incontro con Vlahovic e novità su Hojlund: sta succedendo tutto adesso

La società rossonera a caccia di un nuovo bomber: da Vlahovic a Hojlund, il punto sull’attacco del Milan

Quelle che stanno per prendere forma saranno settimane bollenti per il Milan di Massimiliano Allegri. In campo i rossoneri hanno appena incassato una pesante sconfitta amichevole, l’ultima dell’estate per mano del Borussia Dortmund.

Niente drammi, parola dello stesso Allegri che nel frattempo attende buone nuove per quel che riguarda soprattutto il reparto avanzato. Un attacco che, per stessa ammissione di Tare lo scorso giugno, ha bisogno di una punta. Santiago Gimenez non basta, il Milan si sta guardando intorno già da diverse settimane ed il nome di Dusan Vlahovic resta caldo, seppur al momento solo apparentemente in disparte. La punta serba piace tanto ad Allegri, che lo ha già allenato a Torino e vorrebbe riaverlo alle sue dipendenze nella seconda avventura milanista.

Lo strappo tra Vlahovic e la Juve è impossibile da ricucire. Si cerca la soluzione giusta che limiti – economicamente parlando – i danni per la società bianconera. Il rischio che la punta classe 2000 rimanga arrivando a percepire i 12 milioni dell’ultimo anno di contratto è oggi abbastanza remoto. Il Milan nel frattempo sta tornando a muoversi proseguendo in contatti sempre più fitti con l’entourage del 25enne di Belgrado. Quella rossonera, a conti fatti, può essere l’opzione giusta per chiudere un cerchio. Magari negli ultimi giorni di mercato, la più classica delle occasioni last minute.

Vlahovic più di Hojlund: presto nuovi aggiornamenti

Igli Tare è chiamato a giocare su più fronti, con le ultime che arrivano da Manchester che delineano uno scenario abbastanza definito intorno al futuro di Rasmus Hojlund.

Mentre si fa strada un’altra opzione dall’Inghilterra, il nazionale danese è combattuto. Milan e Manchester United hanno trovato un’intesa di massima da giorni, l’idea di un prestito oneroso con la possibilità – se la dirigenza di Via Aldo Rossi vorrà, tra un anno – di riscattare l’ex punta dell’Atalanta intorno ai 40 milioni. Il nodo più complicato da sciogliere è rappresentato, in questo caso, proprio dal calciatore. Già l’anno scorso i ‘Red Devils’ avevano sondato il terreno per tentare l’uscita del danese, ma la volontà di Hojlund è rimasta intatta: giocarsi le sue carte all’Old Trafford.

Ad oggi pare, nonostante il recente arrivo di Sesko ed il grande affollamento in attacco, che il 22enne di Copenaghen sia fermo sulla sua posizione. Ma da qui alla prossima settimana già tutto può cambiare, perché Tare vuole regalare ad Allegri un grande attaccante e intende farlo in tempi brevi, magari già per la sfida alla Cremonese. Il doppio binario, dunque, proseguirà ancora per un po’.