Scambio Milan-Juve per Vlahovic, adesso cambia tutto: l’annuncio di Tudor

Le parole del tecnico alla vigilia dell’amichevole col Borussia Dortmund che chiude il mini ritiro in Germania. L’intreccio rossonero con Hojlund

Vlahovic è destinato a dire addio alla Juventus. E in questa sessione estiva di calciomercato, altrimenti significherebbe perderlo a zero tra un anno.

Comolli non vuole un bagno di sangue, ecco perché è tramontata l’ipotesi di una risoluzione del contratto con annessa buonuscita, e con il classe 2000 serbo (stipendio da 12 milioni netti) libero di firmare a zero per il Milan.

Juve, scambio Vlahovic-Thiaw col Milan

Quella rossonera resta la meta più gradita al numero 9. In questi giorni si è parlato tanto della possibilità di un approdo alla corte di Max Allegri attraverso uno scambio. Addirittura uno scambio alla pari.

Con chi? Con Malick Thiaw, difensore tedesco che a inizio mercato il Milan ha praticamente venduto al Como per circa 25 milioni. L’affare non si è chiuso perché l’ex Schalke 04 ha rifiutato la destinazione.

Assalto Newcastle a Thiaw: parti vicinissime

Le cose poi sono cambiare, con Thiaw che ha conquistato la stima di Allegri non uscendo del tutto dal mercato. Anzi… Per lui ora è in pressing il Newcastle: secondo le ultime indiscrezioni i ‘Magpies’ hanno sfondato il muro dei 30 milioni di euro. Le parti sono vicinissime, con l’accordo che può andare in porto per 35 milioni più bonus.

Il club di Red Bird non voleva privarsene, ma a queste cifre… Peraltro il calciatore in Premier sarebbe titolare, un aspetto non secondario in ottica convocazioni al Mondiale 2026.

Vlahovic-Thiaw, scambio impossibile

Con Thiaw al Newcastle decadrebbe definitivamente la possibilità di uno scambio con Vlahovic. Ma la verità è che il do ut des sull’asse Milano-Torino risultava già impraticabile ancor prima dell’assalto del Newcastle al cartellino del centrale teutonico.

Semplicemente perché la Juve non ha bisogno di un altro centrale, per giunta di piede destro, e il Milan valuta molto di più Thiaw che Vlahovic.

Tudor: “Vlahovic? Parlo con tutti…”. Hojlund-Milan una brutta notizia per il serbo

Così la patata bollente resta tutte nelle mani della Juve. Il rapporto col club si è rotto, tutt’altro che scintillante quello con Igor Tudor. Oggi in conferenza stampa, alla vigilia dell’amichevole col Borussia Dortmund che chiuderà il mini ritiro in Germania, l’allenatore di Spalato ha risposto con un po’ di stizza alla domanda su Vlahovic:

“Se ho parlato con lui? Io parlo con tutti… Dusan sta lavorando bene, in modo molto professionale come gli altri calciatori. Nient’altro”.

L’opzione Milan resiste per Vlahovic, anche se le percentuali di realizzazione calerebbero di molto qualora Tare portasse a termine l’affare Hojlund col Manchester United. Si ragiona, anzi si tratta sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo svedese vuole garanzie sul piano dell’impiego.