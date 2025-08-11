Milan, caccia al bomber: gioco d’incastri e ritorno di fiamma in Premier

I rossoneri sono ancora alla ricerca di un attaccante e se non dovessero sbloccarsi le situazioni Vlahovic e Hojlund può risbocciare un’altra soluzione di prestigio

Il mercato dei centravanti anche quest’anno è stato di quelli importanti in tutta Europa, ma non è ancora concluso. Il valzer delle punte è arrivato a buon punto soprattutto con l’ufficialità di Sesko al Manchester United, però ci sono ancora dei tasselli importanti che devono andare al loro posto. Coinvolgendo magari anche la Serie A. Che ha accolto intanto Jonathan David, oltre a riabbracciare giocatori come Immobile e Dzeko di ritorno dalla Turchia. Ma alcune big restano a caccia di attaccanti, come la Juventus che vuole riprendere Kolo Muani, anche se la questione si trascina ormai da un bel po’.

L’attesa è soprattutto per Dusan Vlahovic, complicatissimo da cedere visto l’ingaggio e il valore residuo a bilancio. Il Milan è l’altra squadra che osserva interessata sia il serbo sia le situazioni all’estero, con Rasmus Hojlund diventata pista principale. ma anche in questo caso con più di qualche interrogativo a livello economico. Perché lo United lo ha pagato un’enormità solo due anni fa e rischia ora di doverlo svendere, ma sempre a cifre molto alte tra prestito e riscatto. Non è una pista semplice, così come Vlahovic che può concretizzarsi con l’avvicinarsi della fine del mercato.

Per questo Tare non può non restare vigila anche su quello che succede nel resto d’Europa e in particolare in casa Newcastle. Da quelle parti c’è infatti Isak, che si sta addirittura allenando a parte da separato in casa: lo svedese non ha intenzione di tornare a giocare per i Magpies, che però a loro volta non vogliono cederlo per meno di 150 milioni. Una rottura in piena regola. E un avviso bello grosso al Liverpool che è arrivato a 110.

Intreccio Milan-Newcastle e non solo: Nicolas Jackson da tenere d’occhio

Un bel grattacapo, anche perché lo stesso Newcastle è una delle squadre accostate a Dusan Vlahovic, ma non solo. Gli inglesi sono sotto la lente della Premier League per questioni di sostenibilità finanziaria, per cui è probabile che alla fine debbano cedere in qualche modo su Isak. E di conseguenza arrivare subito al sostituto. Tra i nomi c’è pure Nicolas Jackson, che in Inghilterra confermano essere sul mercato, soprattutto dopo l’esclusione dai convocati per il match con il Bayer.

Il Chelsea con Delap e Joao Pedro si è sistemato, aprirebbe all’eventuale cessione dell’ex Villarreal. Che da par suo, secondo il ‘Telegraph’, avrebbe già espresso la sua preferenza proprio per il Newcastle. I Blues starebbero parlando con diverse squadre per Jackson e tra queste non è escluso che ci possa essere anche il Milan. Tra le due squadre c’è un canale già aperto dopo Joao Felix, Tomori, Pulisic e anche i colloqui approfonditi per Maignan.

Potrebbero venirsi incontro anche con una formula favorevole ai rossoneri. Il senegalese ha un contratto ancora lungo, ma il Newcastle cedendo Isak avrebbe risorse per sbaragliare la concorrenza. Per questo il Milan dovrebbe sperare che lo svedese continui a bloccare il mercato dei Magpies dando un po’ di tempo per riflettere e lavorare sulla pista Jackson. Ovviamente se quella per Hojlund dovesse sfumare al pari di Vlahovic.