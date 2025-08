Sesko libera Hojlund in direzione Serie A: affare da 85MLN

L’affondo finale del Manchester United per Benjamin Sesko potrebbe sbloccare una volta e per tutte i discorsi sul futuro di Hojlund.

I Red Devils hanno deciso che strada percorrere puntando sull’attaccante sloveno, reduce da un’ultima stagione non esaltante con la maglia del RedBull Lipsia. Sia il ragazzo che la formazione di Ruben Amorim sono alla ricerca di rivalsa, proprio come l’attaccante danese, che potrebbe tornare a giocare in Serie A nella stagione che precede una competizione importante e blasonata come il Mondiale.

Sesko libera dunque Hojlund, pronto a chiudere i bagagli per fare ritorno in Italia dopo appena due stagioni.

Hojlund torna in Serie A grazie a Sesko

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Rasmus Hojlund, destinato a lasciare il Manchester United nel corso di questo calciomercato nel momento in cui verrà definito il trasferimento in Premier League di Benjamin Sesko. Per il giovane attaccante sloveno i Red Devils non starebbero badando a spese, come conferma anche l’importante ultima offerta presentata al RedBull Lipsia.

Oramai la fumata bianca è imminente, e questo potrebbe sbloccare una volta e per tutte il ritorno in Serie A di Rasmus Hojlund, desideroso di ritornare fiducia e continuità dopo le ultime due stagioni complicati a Manchester. In questo caso, però, parlare di affare fatto è prematuro, anche perché ci sarebbero da definire una serie di dettagli importati, ma la sensazione è che per rientrare dall’affare Sesko lo United avrà bisogno di lasciare andare il danese, a qualsiasi condizione possibile.

Stando dunque a quanto riportato dalle ultime notizie, il Milan potrebbe presto abbandonare la pista Vlahovic per percorrere quella che porta a Rasmus Hojlund, profilo giovane e di prospettiva che proprio in Serie A ha messo in mostra parte del suo potenziale. Ed è forse anche per questo che il Diavolo starebbe valutando di puntare su di lui, complice anche l’importante occasione palesatasi per via di Sesko.

Hojlund, Sesko e lo United: affare da 85MLN

Benjamin Sesko potrebbe presto liberare Rasmus Hojlund in direzione Serie A. Nonostante il pressing del Newcastle, lo sloveno avrebbe aperto alla possibilità di firmare con i Red Devils, che neanche a dirlo avrebbero offerto al RedBull Lipsia una cifra spropositata per il cartellino del classe 2003.

Scrivono infatti i colleghi di Sky Sport UK che il club di Ruben Amorim avrebbe presentato un’offerta da 75 milioni di sterline più 10 di bonus per Sesko, eguagliando e superando quella del Newcastle da 70 più 10. Questo permette allo United di compiere uno scatto importante nella corsa allo sloveno, prossima al fotofinish proprio come quella del futuro di Hojlund. Staremo a vedere.