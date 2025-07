Calciomercato, la cessione sblocca Hojlund in Serie A: la svolta

Hojlund è pronto a lasciare a titolo definitivo il Manchester United. La cessione di un big potrebbe favorire il suo trasferimento in Serie A: la verità

Una nuova destinazione in Serie A per continuare a sognare in grande. L’attaccante danese dello United, Rasmus Hojlund, è pronto a sbarcare ancora una volta nel campionato italiano. Una nuova occasione sul fronte calciomercato per pensare in grande: ormai ci siamo per la fumata bianca tanto desiderata nelle ultime settimane.

Le big italiane sono sempre al lavoro per rinforzare i rispettivi reparti offensivi in vista della prossima stagione. Una nuova soluzione in Serie A per Hojlund che non vede l’ora di tornare protagonista nel campionato italiano: ecco la cessione che sbloccherà subito il suo acquisto. Sarà addio con il Manchester United dopo aver vissuto mesi tra alti e bassi: spunta la nuova destinazione suggestiva come evidenziato pochi minuti fa da SportMediaset. Una nuova occasione a sorpresa in ottica futura: ecco l’occasione da cogliere al volo per il prossimo campionato di Serie A.

Calciomercato, il nuovo intreccio per l’attacco: si sblocca l’affare Hojlund

Un momento decisivo per arrivare così alla svolta definitiva dell’affare. Hojlund è pronto a vivere nuove sfide in Serie A: la nuova decisione a sorpresa in ottica futura.

Come svelato da SportMediaset, Rasmus Hojlund potrebbe ritrovare Gian Piero Gasperini questa volta alla Roma. L’attaccante danese è voglioso di nuove avventure dopo l’esperienza in Premier League con la maglia del Manchester United. Un nuovo annuncio decisivo in caso di addio di Artem Dovbyk, pronto a dire a sua volta addio alla compagine giallorossa. Un momento decisivo per un intreccio suggestivo di calciomercato in Serie A.

Una nuova destinazione per sognare in grande: la Roma potrebbe subito ingaggiarlo, ma al momento non ci sarebbero trattative in corso. L’attaccante danese dello United non vede l’ora di sbarcare nuovamente nel campionato italiano per formare un tandem da urlo con Ferguson.

Una svolta decisiva in vista della prossima stagione per iniziare subito la nuova avventura in Serie A. La Roma intende fare sul serio per tornare a lottare per le primissime posizioni della classifica. Sarà un campionato sempre più agguerrito in ottica futura: un momento decisivo per arrivare subito alla fumata bianca. Nelle ultime settimane è stato accostato anche a Napoli, Inter, Milan e Juventus: un profilo alquanto interessante per le big italiane.