Inter, niente Hojlund: nuovo innesto dal Paraguay per 30mln

L’Inter è pronto ad abbandonare la pista Hojlund ed a fiondarsi su un altro attaccante. Attenzione a questo nome che arriva dal Paraguay e che ha un costo che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Per i nerazzurri sono ore frenetiche tra campo e calciomercato. La squadra, infatti, come è noto, ha bisogno di rinforzi, seguendo ovviamente tutte le indicazioni di Cristian Chivu da una parte e le esigenze, invece, indicate dalla proprietà. Vale a dire il fondo Oaktree. Che vuole una netta inversione di tendenza rispetto al passato, dal momento che non si cercheranno più profili esperti da prendere a basso costo, con ingaggi importanti, quanto dei giovani da far crescere e da valorizzare. Tutto va in questa direzione quest’anno.

Basti pensare, in tal senso, ai colpi Sucic e Bonny, che è ormai in dirittura d’arrivo e per la quale manca solo l’annuncio. Da questo punto di vista, però, è arrivato un cambiamento significativo. Sembrava, infatti, che la grande priorità per l’attacco rispondesse al nome di Rasmus Hojlund, ma le prove offerte da Francesco Pio Esposito al Mondiale per club hanno fatto cambiare idea. L’Inter, infatti, punterà su di lui e non sul danese del Manchester United. In tal senso, però, attenzione ad un altro profilo per l’attacco che arriva direttamente dal Paraguay.

Inter, dal Paraguay il nuovo attaccante: servono 30 milioni per lui

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri punteranno su quattro attaccanti fisici: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Bonny e Pio Esposito. In tal senso, non arriverà Hojlund a meno di clamorosi colpi di scena. E’ un altro il profilo che Marotta e la squadra mercato sta valutando di inserire. L’Inter, infatti, in questa sessione estiva vuole regalare a Cristian Chivu un attaccante che abbia delle caratteristiche diverse da quelle degli attaccanti attualmente in rosa. Serve un giocatore che abbia spunto, che sia capace di dare fantasia e di agire sulle fasce.

Nei giorni scorsi gli inglesi di Team TALK hanno parlato di un interesse dell’Inter nei confronti di Julio Enciso, attaccante di proprietà del Brighton che ha delle caratteristiche perfettamente compatibili con quelle fino a questo momento descritte. Ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, e si tratta di un potenziale affare, dal momento che è un classe 2004 che ha un potenziale enorme. E che ha anche una grande esperienza in ambito internazionale nonostante la sua giovane età, visto che gioca stabilmente anche in Nazionale paraguaiana. Si attendono sviluppi.