Il Milan aspetta un bomber: i 5 giocatori che hanno segnato più gol con Allegri

I rossoneri attendono l’arrivo di un attaccante: riscopri i 5 calciatori che hanno segnato più gol sotto la gestione del tecnico toscano

Il calciomercato del Milan prosegue e dopo aver chiuso il colpo Jashari, la priorità torna a essere l’attaccante. Gimenez non ha pienamente convinto l’ambiente durante la scorsa stagione e, apparentemente, non ha fatto breccia neanche nel cuore di Massimiliano Allegri. La ricerca di un centravanti, infatti, ci spinge a pensare che il tecnico toscano cerchi alternative.

Il nome più caldo resta quello di Dusan Vlahovic, accostato a lungo ai rossoneri nelle ultime settimane. Le difficoltà legate al centravanti serbo, però, sono principalmente legate al suo ingaggio. Vlahovic, infatti, percepisce uno stipendio da 12 milioni di euro alla Juventus, mentre nel Milan potrebbe percepirne circa la metà.

I bianconeri chiedono una cifra che oscilla tra i 20 e i 30 milioni di euro per far partire il bomber, che non è l’unica soluzione valutata in queste ore. Anche Hojlund resta un nome possibile, mentre Sesko si starebbe allontanando. Ma quanto gioverebbe a un attaccante, giocare oggi per il Milan? Abbiamo voluto dedicare un focus ai 5 calciatori che hanno segnato più gol con Massimiliano Allegri, per capirlo.

Dusan Vlahovic: di buon auspicio con Max

Proprio lui, il serbo riesce a rientrare in questa speciale classifica per appena 2 reti in più rispetto a uno degli attaccanti storici di Allegri come Alvaro Morata. Nonostante un ricordo non così particolarmente felice nel rapporto tra Dusan e Max, i numeri dicono altro. Insieme hanno condiviso 3 stagioni alla Juventus, per un totale di 99 partite giocate.

Vlahovic è riuscito a realizzare 41 gol e sono pochissimi i giocatori con questa tipologia di media reti per minuti giocati. Un buon auspicio per i tifosi del Milan, che sperano di vederlo con la maglia rossonera in vista della prossima stagione. Dusan rientrerebbe in un elenco elitario dei giocatori che hanno condiviso due esperienze in società diverse, con Allegri.

Mario Mandzukic: l’uomo di fiducia di Allegri

L’ottavo calciatore con il maggior numero di presenze sotto la guida di Max Allegri. Il croato è anche il quarto miglior goleador dell’allenatore livornese. In 4 stagioni, tutte con la maglia della Juventus, il centravanti si è dimostrato un valore aggiunto fondamentale. Definirlo solo attaccante è riduttivo, dato che per anni il suo ruolo è stato quello di jolly a tutto campo.

In 162 presenze complessive, è riuscito a realizzare 44 reti, diventando un perno cruciale nei successi di Allegri e di quella Juventus. Non a caso, il suo palmares si è arricchito con 5 scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. Resta uno dei calciatori simbolo di Allegri. Anche lui, ironia della sorte, passato poi dal Milan, proprio come Morata.

Gonzalo Higuain: la forza del Pipita

Un altro doppio ex Juve e Milan. Proprio come per il predecessore, però, le sue fortune non le ha costruite in rossonero, anzi, ma nella Vecchia Signora (senza considerare il Napoli ndr). Il Pipita si trasferì nell’estate del 2016 alla corte di Max Allegri, per il colpo più costoso tra Napoli e Juventus nella storia del calciomercato.

Il tradimento mai dimenticato, che fece le fortune dei bianconeri. Higuain con Allegri ha disputato solo 2 stagioni, registrando però 105 presenze e ben 55 reti. Questo score gli ha permesso di posizionarsi al terzo posto nella nostra top 5 e di meritarsi quindi la medaglia di bronzo. Un giocatore dal talento immenso, che non ha però chiuso nel migliore dei modi il suo rapporto con la società.

Zlatan Ibrahimovic: il bomber per antonomasia

Chi ha fatto il percorso inverso, giocando prima alla Juventus e poi al Milan e trovando più soddisfazioni in rossonero (Inter a parte ndr), è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è stato allenato da Massimiliano Allegri nella sua prima esperienza in un top club, quella di ormai quasi 15 anni fa, proprio al Milan come oggi. I due si sono rincontrati a distanza di anni, con un ruolo diverso per Zlatan.

All’epoca, però, Ibrahimovic pensava solamente al campo e i numeri lo hanno sempre dimostrato. In sole 2 stagioni con Allegri, l’attaccante è sceso in campo per 85 volte, segnando ben 56 reti. Uno in più di Higuain, ma impiegando quasi la metà delle partite. Una media realizzativa impressionante, che permisero al Milan di ritornare a conquistare lo scudetto e a Ibra di viaggiare poi verso il Paris Saint Germain.

Paulo Dybala: la Joya di Max

Non un vero e proprio bomber, anzi, ma un numero 10 moderno. Paulo Dybala ha vissuto il suo prime assoluto con Max Allegri. Sono state 5 le stagioni disputate insieme, con 221 presenze totali, numeri che posizionano l’attaccante al quarto posto per presenze dietro solamente ad Alex Sandro, Bonucci e Cuadrado. Praticamente uno degli intoccabili di Allegri.

Quando fisicamente era davvero integro, la Joya ha illuminato i campi di Serie A, arrivando a realizzare 93 gol sotto la gestione Allegri e superando per distacco qualsiasi inseguitore. Nella stagione 2016/17, Dybala è arrivato a realizzare 26 reti in una singola stagione, un dato che non ha mai più ripetuto in carriera. Quasi sicuramente, nessuno sarà in grado di superarlo in questa speciale classifica.