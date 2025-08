Inter-Lookman, ultima offerta: le cifre per sbloccare l’affare

Su ‘TiAmoCalciomercato’, nuovo approfondimento su Lookman: i nerazzurri ci riprovano, verrà presentata una nuova offerta per cercare di concludere la trattativa

Obiettivo dichiarato per l’Inter e che non verrà mollato fino alla fine. I nerazzurri non si arrendono per Lookman, forti della volontà del giocatore e attendono una soluzione del rebus, che è entrato nella sua fase probabilmente conclusiva, con il braccio di ferro tra il nigeriano e l’Atalanta destinato, in qualche modo, a segnare un punto di non ritorno e uno scossone.

Su Calciomercato.it vi stiamo raccontando i vari passaggi della questione. L’Inter spera di fare come la Juventus con Koopmeiners, giungendo, alla fine, all’acquisto dell’attaccante anche se ad agosto inoltrato.

Per farcela, però, è chiaro che dovrà aumentare la propria offerta all’Atalanta per Lookman. Un tema di cui abbiamo parlato anche nel nostro nuovo approfondimento su ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, insieme al nostro direttore Eleonora Trotta e a Lorenzo Polimanti.

🚨NUOVA PUNTATA DELLA TELENOVELA #LOOKMAN ✍💣Ivan Zazzaroni sgancia la bomba su Instagram: “Ademola ha lasciato fisicamente Bergamo e nessuno sa dove sia. L’Inter attende novità da Percassi (i rapporti tra i club sono ottimi) ed è pronta ad arrivare a 50, non oltre (stavolta… pic.twitter.com/u8XvOz8YvU — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 5, 2025

Inter, i dettagli del rilancio per Lookman

Siamo, chiaramente, in una situazione di scontro totale tra Lookman e l’Atalanta, con il giocatore che vuole fortemente l’Inter e i vice campioni d’Italia che compiranno un ulteriore sforzo.

La prossima offerta interista si avvicinerà un po’ di più ai famosi 50 milioni di euro richiesti dall’Atalanta. Per l’Inter, il nigeriano rimane una priorità e non ci sono veri e propri piani B in programma. La chiave più che altro sono i tempi, come detto, e non il veto posto dall’Atalanta a una cessione in Serie A. I bergamaschi vogliono mantenere il controllo della situazione e possono permettersi di prolungare la trattativa, cercando di ottenere qualcosa in più. Si potrebbe arrivare a dopo Ferragosto, la stessa Atalanta non ha fretta.

Dal canto suo, l’Inter mantiene un certo ottimismo sulla conclusione positiva della vicenda. A prescindere dal trascorrere del tempo che potrebbe far intervenire altre squadre. Come il Napoli, dove si registra un po’ di malumore da parte di Conte.