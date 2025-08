Napoli, pre season in salita: i pensieri di Conte e la mossa per la ‘scossa’

L’allenatore del Napoli vede la squadra affaticata: la scossa per trovare una reazione già contro il Girona e l’umore del mister

Era nato come uno slogan, ma è diventato un dato di fatto. Il Napoli sta faticando “cchiù assaje“, ancora di più. I tanti nuovi acquisti hanno acceso l’entusiasmo del gruppo e dell’ambiente azzurro, ma i primi test estivi hanno mostrato alcune problematiche da risolvere nel giro di poche settimane.

Il Napoli ha perso contro l’Arezzo a Dimaro senza segnare, ma era palesemente sulle gambe e affaticato dai carichi di lavoro. Poi il 2-1 contro il Catanzaro, con una prestazione però poco convincente. A Castel di Sangro non è andata meglio dopo la prima settimana: il KO contro il Brest e il pareggio deludente contro la Casertana, privo di emozioni.

Tutto però legato ad una condizione appesantita per la preparazione atletica a cui è sottoposta l’intero gruppo. Ma questo non deve diventare una scusa e Antonio Conte lo sa bene. Il mister ha rimediato subito.

Conte manda tutti a riposo, De Bruyne in crescita e torna McTominay

A seguito del pareggio con la Casertana, dove le uniche buone notizie sono arrivate dal rientro degli infortunati Gilmour e McTominay, Antonio Conte ha deciso di dare una mezza giornata libera alla squadra. Pomeriggio senza allenamento e possibilità di recuperare energie mentali.

Il Napoli torna ad allenarsi a porte aperte dopo la conferenza di Milinkovic-Savic. Ancora lavoro tattico, su aggressione ai portatori di palla e movimenti in attacco. Ma mister Conte vuole una risposta sul campo sin da subito: per alzare l’umore della squadra serve una vittoria contro il Girona, match in programma il 9 agosto al Patini di Castel di Sangro.

Va però ribadito, nonostante qualcuno oggi parlasse di un “Conte insoddisfatto”: nessun dramma per questi risultati deludenti. Siamo solo nella pre-season. L’allenatore non si è mai sbracciato troppo in panchina in queste due uscite ravvicinate con Brest e Casertana. E a favore di telecamera non ha mostrato il musone.

Ma allo stesso tempo il campionato inizia ad avvicinarsi e c’è un problema legato al numero di palle gol create. Il Napoli in questo ritiro sta dimostrando di essere avaro di reti. Sarà la stanchezza e la scarsa lucidità, la stessa che ha permesso al Brest di realizzare due reti senza una marcatura stretta in area di rigore.

Ad ogni modo, il rientro di McTominay è fondamentale. Conte può cambiare formazione. Manca solo l’ufficialità, ma con il Girona lo scozzese potrà essere provato al fianco di De Bruyne. A proposito del belga, le sue condizioni migliorano di giorno in giorno. Ancora deve sbloccarsi con la maglia azzurra ma ci è andato vicinissimo sabato scorso. Solo il palo ha detto no.