Conte ritrova McTominay, Politano salva il Napoli: è solo 1-1 contro la Casertana

Il Napoli torna in campo dopo la sconfitta contro il Brest: formazione stravolta per Antonio Conte, la cronaca, le pagelle e il tabellino del match

Dopo il KO contro il Brest, la formazione azzurra torna in campo al Patini di Castel di Sangro. C’è Lukaku, ma torna anche Meret dopo l’infortunio alla mano sinistra.

In panchina anche Buongiorno, McTominay e Gilmour. Unico assente è Olivera, infortunato. Presente in campo anche Aurelio De Laurentiis, seduto vicino la panchina presieduta da Antonio Conte.

La cronaca di Napoli-Casertana

Clima freddo al Patini e campo bagnato da una leggera pioggia di prima mattina. Prima palla gol sui piedi di Romelu Lukaku, ma è buona la risposta di Zanellati che spinge in angolo. Verso i venticinque minuti Hasa prova una conclusione dal limite, respinta anche questa. Al 35′ incornata vincente di Vano, che stacca di testa e sblocca il punteggio sugli sviluppi di un corner. Lukaku non chiude in marcatura e il Napoli va sotto.

A pochi istanti dall’intervallo, Politano realizza un gol magnifico dopo aver saltato un paio di avversari in area di rigore. La sua conclusione va dritta sotto la traversa: gli azzurri pareggiano immediatamente.

Nella seconda frazione entrano in campo anche Gilmour e McTominay, che hanno saltato molti allenamenti e gli altri tre test tra Dimaro e Castel di Sangro. Ingresso anche per Simeone, uomo mercato. Si fa notare con un tiro dal limite, che però termina alto. Ad ogni modo, il Napoli non va oltre il pareggio contro la Casertana: termina 1-1 al Patini.

Le pagelle del Napoli

Meret 5,5 (Contini 6)

Zanoli 5,5

Mazzocchi 5,5

Obaretin 5,5

D’Angelo 6 (Marianucci 6)

Anguissa 5,5

Hasa 6 (Gilmour 6)

Coli Saco 6 (McTominay 6)

Sgarbi 5,5 (Noa Lang 6)

Lukaku 6 (Simeone 5,5)

Politano 7 (Neres 6)

Il tabellino di Napoli-Casertana

Napoli-Casertana 1-1: 35′ Vano, 43′ Politano

Napoli (4-3-3): Meret, Zanoli, Mazzocchi, Obaretin, D’Angelo; Anguissa, Hasa, Coli Saco; Sgarbi, Lukaku, Politano

Casertana (4-3-3): Zanellati, Llano, Kontek, Bacchetti, Falasca; Proia, Pezzella, Deli; Carretta, Vano, Bentivegna