Vlahovic al Milan: lo scambio che ingolosisce la Juventus

L’attaccante serbo continua a piacere e non poco ai bianconeri: l’ipotesi che potrebbe aprire le porte a nuovi clamorosi scenari

Il futuro di Dusan Vlahovic rappresenta un nodo ancora tutto da sciogliere. Entrato nel secondo tempo dell’amichevole contro la Reggiana, il numero 9 della Juventus ha impiegato meno di due minuti per timbrare il momentaneo 2-1 lanciando un messaggio piuttosto concreto. Nonostante qualche imprecisione tecnica, il feeling con i compagni è parso buono; degno di lode poi lo spirito di abnegazione con il quale il centravanti serbo sta continuando a mettersi in gioco pur sapendo di non essere un tassello centrale dello scacchiere di Tudor.

D’altronde, almeno fino a questo momento, Comolli non ha optato per una rottura frontale tra le parti. Le dichiarazioni rilasciate solo qualche giorno fa dal dg bianconero del resto sono inequivocabili: “Vlahovic sarà ceduto solo in presenza di offerte in grado di soddisfare sia il giocatore che il club”. Segnale chiaro che però fa il paio con la necessità per la Juventus di non protrarre a lungo i termini della cessione dell’attaccante serbo: l’erede dell’attuale numero 9 della Juventus è stato individuato in Randal Kolo Muani per il quale, però, la concorrenza non manca affatto.

In tutto questo il Milan continua a monitorare la situazione da una posizione tutt’altro che banale. Pur tenendo vive – sia con contatti diretti che con sondaggi esplorativi – le piste che portano a Nunez e a Kalimuendo, i rossoneri non hanno affatto perso di vista Dusan Vlahovic. A tal proposito, in questi giorni sono state ventilate diverse ipotesi di scambio.

Calciomercato Juventus, scambio con il Milan per Vlahovic: la contropartita che segna la svolta

Di fatto l’area tecnica della Juventus valuta l’attaccante serbo non meno di 18-20 milioni di euro. Cifra che, almeno allo stato attuale della situazione, il Milan non sembra essere intenzionato a mettere sul piatto. Anche per questo – in tempi e in modi diversi – si sono fatti i nomi di Thiaw, Bennacer, Okafor e Musah (tra gli altri), come eventuali pedine di scambio in una trattativa ancora tutta da impostare.

In realtà, se ci fossero davvero i presupposti per imbastire un’operazione allargata comprendente proprio Vlahovic, un profilo che potrebbe intrigare la ‘Vecchia Signora’ sarebbe quello di Youssouf Fofana che Comolli, sia pure in modo indiretto, conosce molto bene. D’altronde il francese, per il quale nelle ultime ore sono ritornate a suonare con una certa insistenza le sirene arabe, potrebbe fare le valigie qualora arrivasse una proposta da 20-25 milioni di euro. Con Miretti sempre più nel mirino del Napoli e Douglas Luiz al passo d’addio, la necessità per la Juventus di rinfoltire l’organico con innesti mirati in mediana diventa piuttosto attuale.

Sfumato sul nascere il sogno Tonali, una pista più concreta porta a Hjulmand benché lo Sporting CP non abbia alcuna intenzione di fare sconti. Sia il primo che il secondo sono calciatori sicuramente diversi da Fofana ma che, a differenza del milanista, hanno una valutazione di gran lunga superiore. Laddove Tudor decidesse di continuare con Locatelli regista, ecco che la Juve potrebbe decidere di virare su una mezzala forte fisicamente come classico centrocampista box to box: identikit che si sposa piuttosto bene con le qualità di Fofana, pedina importante ma non incedibile per il Milan. Un doppio binario, insomma, da seguire con molta attenzione nelle prossime settimane ma che vede nella cessione di Douglas Luiz il suo imprescindibile punto di non ritorno.