Milan, prima offerta per Vlahovic: 10 milioni e scambio con la Juve

Prosegue la telenovela sul futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus: l’offensiva del ‘Diavolo’ per il centravanti serbo

La Juventus presenta Jonathan David, voglioso di prendersi la scena anche in bianconero dopo i gol a grappoli segnati con la casacca del Lille.

Il centravanti canadese ha scelto la maglia numero 30, anche perché la nove è sempre occupata da Dusan Vlahovic. I due difficilmente faranno coppia nella nuova Juve, con il bomber serbo che continua ad allenarsi alla Continassa in attesa di sviluppi sul futuro.

L’ex Fiorentina rimane ai margini del progetto bianconero, considerando il rifiuto al rinnovo contrattuale di inizio giugno propostogli dal Dg Comolli per allungare l’accordo oltre il 2026. Vlahovic non vuole rinunciare ai 12 milioni netti che gli spettano nell’ultimo anno sotto la Mole ed pronto anche a vivere una stagione da separato in casa prima di liberarsi a parametro zero la prossima estate.

Calciomercato Milan, Bennacer e cash per Vlahovic: la risposta della Juventus

Vlahovic ha rimandato al mittente le offerte dalla Turchia e dall’Arabia Saudita, anche perché in caso d’addio ambisce a restare in un campionato top in Europa.

La via d’uscita potrebbe essere il Milan, che al momento è la squadra che più stuzzicherebbe il giocatore serbo. Massimiliano Allegri stima Vlahovic e lo rivorrebbe volentieri alle proprie dipendenze dopo l’esperienza insieme alla Continassa. C’è quindi il gradimento del centravanti per il Milan, con la Juventus che pretende però circa 20 milioni di euro per non registrare una minusvalenza a bilancio. Il ‘Diavolo’ potrebbe mettere sul piatto una contropartita, che però non sarà Thiaw.

Stando a ‘Repubblica’ il Milan avrebbe presentato la prima offerta alla Juve: 10 milioni di euro, oltre al cartellino di Bennacer. L’algerino figura nella lista degli esuberi a Milanello e di recente ha rifiutato la corte della Saudi League. La proposta rossonera è stata però accolta con molta freddezza dalla Juventus, che in mediana punterebbe su altri profili rispetto a Bennacer. Non scaldano la dirigenza della Vecchia Signora nemmeno gli altri quattro calciatori proposti: Adli, Chukwueze, Musah e Okafor.