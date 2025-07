Jonathan David ha le idee chiare: “Pallone d’Oro? Voglio diventare il migliore grazie alla Juventus”

Jonathan David si presenta nella conferenza dell’Allianz Stadium: le dichiarazioni dell’attaccante canadese e nuovo acquisto della Juve

Giornata di presentazioni quest’oggi in casa Juventus, con protagonista il nuovo acquisto Jonathan David all’Allianz Stadium.

Il club bianconero aveva chiuso a inizio luglio l’ingaggio del centravanti canadese, sbarcato a parametro zero a Torino dopo la fine del contratto con il Lille. Calciomercato.it segue in tempo reale la conferenza di presentazione di David dalla sala stampa dello ‘Stadium’.

Le prime parole del canadese: “È una grande emozione essere qui alla Juventus. Ho parlato con i dirigenti e i compagni, c’era un grande interesse da parte mia nel venire alla Juventus“.

Sullo score realizzativo degli ultimi anni e le differenze con il campionato francese: “Ho cercato di dare continuità alle mie prestazioni, stagione dopo stagione. La Serie A è molto tattica e difensiva. Sarà una bella sfida, devo lavorare sodo e penso di riuscirci. Ho fatto la scelta giusta”.

Sui grandi campioni bianconeri del passato: “La Juve ha avuto tante leggende: Del Piero, Dybala, Trezeguet Cristiano Ronaldo… Non riesco a nominarli tutti. Il mio idolo da bambino? Ne avevo parecchi, come ad esempio Eto’o e Drogba: mi piaceva molto il loro stile”.

David svela il numero di maglia: “Ho scelto il 30, è molto importante per me perché è il giorno del compleanno di mio padre”.

Una nuova e grande sfida attende adesso Jonathan David, con la Juve che si affiderà al canadese per cercare di tornare ad alti livelli e a lottare per lo scudetto: “Ogni stagione può essere quella buona per vincere. Dobbiamo avere l’ambizione di arrivare fino in fondo”.

Sulla concorrenza e il posto al centro dell’attacco bianconero: “Non c’è la certezza di essere titolare in una squadra come la Juventus. L’Importate è fare il massimo per aiutare la squadra”.