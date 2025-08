L’Inter va oltre Lookman: incassato il tesoretto da 25 milioni per il nuovo colpo

Non solo il fronte Lookman in Viale della Liberazione: l’Inter lavora anche sulle uscite, ecco il tesoretto per regalare un altro tassello a Chivu

Continua il braccio di ferro tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, l’oggetto dei desideri del club meneghino per rinforzare ulteriormente l’attacco a disposizione di Chivu e formare un tridente da sogno insieme a capitan Lautaro Martinez e Thuram.

L’Inter insiste e nei giorni scorsi ha presentato una nuova offerta ufficiale all’Atalanta: sul tavolo 45 milioni tra base fissa e bonus per strappare il sì del sodalizio orobico. La famiglia Percassi sta valutano la proposta, ma potrebbe rispedirla al mittente considerando la valutazione da almeno 50 milioni di euro per l’attaccante nigeriano.

La ‘Benemamata’ è forte dell’accordo con il giocatore, sulla base di un contratto fino al 2030 a circa 5 milioni netti a stagione. Lookman al momento prende in considerazione solo l’Inter e spinge per sbarcare a Milano e alla corte di Chivu.

Calciomercato Inter, quattro cessioni per regalare un nuovo tassello a Chivu

Intanto l’Inter valuta le alternative tra trequarti e attacco, dove spunta anche l’idea Berardi se dovesse ovviamente saltare il colpaccio Lookman. Allo stesso tempo la dirigenza di Viale della Liberazione setaccia il mercato per gli altri ruoli del campo, con l’obiettivo di completare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Chivu.

Il rumeno stima molto Leoni e lo rivorrebbe alle sue dipendenze dopo l’esperienza di Parma, con il baby difensore classe 2006 che ha dato il suo gradimento all’Inter. Gli emiliani valutano però almeno 35 milioni il proprio gioiello e sul giocatore c’è da considerare anche la concorrenza delle altre big come Juventus e Milan. Sempre in casa Parma occhi pure sull’altro giovanissimo Keita per il centrocampo, dove l’attenzione è rivolta anche sul genoano Frendrup. In Liguria a stuzzicare e non poco l’Inter c’è inoltre il compagno di squadra De Winter: per un eventuale affondo per il belga, però, serve l’uscita di uno tra Pavard e Bisseck.

In attesa di una decisione finale per Lookman, il tesoretto per un nuovo tassello da regalare a Chivu arriverebbe dalle operazioni in uscita già ufficializzate. Grazie alle cessioni di Stankovic, Buchanan, Agoume e Vagiannidis, l’Inter negli ultimi giorni ha incassato infatti circa 25 milioni di euro.