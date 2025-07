Inter, il prezzo di Lookman è salito clamorosamente: 90 milioni di euro

Continuano le discussioni con l’Atalanta per quanto riguarda l’esterno d’attacco, voglioso di approdare a Milano nel più breve tempo possibile

Non sarà come la telenovela Teun Koopmeiners dello scorso anno con la Juventus, ma ci stiamo avvicinando. I bergamaschi, infatti, continuano a fare muro e a chiedere sempre la stessa cifra per il proprio attaccante.

La cessione di Mateo Retegui in Arabia Saudita, all’Al-Qadisiya, ha un po’ scombinato i piani, ma l’offerta era irrifiutabile per il club e i il calciatore: un affare totale, tra cartellino e ingaggio per i prossimi quattro anni, da quasi 150 milioni di euro. L’Atalanta, come ammesso anche dall’amministratore delegato Luca Percassi, aveva in mente di cedere solo Lookman.

Ma, come detto, la proposta irrinunciabile ha cambiato le carte in tavola. Nel frattempo, però, il 27enne inglese, forte di una promessa fattagli l’estate scorsa, ha chiesto di essere ceduto e ha raggiunto, da tempo, un accordo con l’Inter, rispendendo al mittente tutte le altre proposte, tra cui quella del Napoli di Antonio Conte.

Tra le società, però, c’è ancora distanza tra richiesta e offerta per il cartellino. L’Atalanta non si sposta da quota 50 milioni di euro, l’Inter si è spinta fino a 45 milioni, nello specifico 42 milioni di base fissa e 3 milioni di bonus. Il braccio di ferro è destinato a durare, almeno fino al weekend quando potrebbe arrivare la svolta, in un senso o nell’altro.

Inter, Visnadi ‘cambia’ il prezzo di Lookman: 90 milioni di euro

Sono diverse le opinioni su questa operazione, tra chi dice che l’investimento che vorrebbe fare l’Inter sia quello giusto, essendo un calciatore non più rivendibile, poi, a quelle cifre e tra chi sostiene invece il pugno di ferro degli orobici. Nel frattempo, però, si discute anche delle valutazioni in relazione alle incredibili cifre che girano nei campionati esotici.

“Non si può paragonare il prezzo della cessione di Retegui con quello, eventualmente, di Lookman – il parere del giornalista Gianni Visnadi a ‘Radio Radio’ – L’Arabia Saudita ha un potere d’acquisto diverso. Penso che sia più sconosciuto il reale valore di Retegui rispetto a quello di Lookman. L’italiano non credo crescerà più, fosse rimasto in un campionato vero chissà cosa sarebbe diventato. Lookman è più forte, il suo valore in Arabia sarebbe stato di 90 milioni di euro“.

Registrato quest’ultimo punto di vista, restiamo in attesa conoscere il futuro dell’ex Leicester, tra le altre.