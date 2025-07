Rottura e addio Juve: lo mandano al Milan insieme a Vlahovic

Separazione ormai definita in casa bianconera: può finire a vestire il rossonero insieme al compagno di squadra

Il Milan e Dusan Vlahovic. Una pista sempre più chiacchierata, visto che i rossoneri sono a caccia di un nuovo centravanti da aggiungere alla propria rosa come alternativa (o partner) di Santiago Gimenez.

I rossoneri restano in agguato per il giocatore serbo, ma oltre che in attacco guardano anche a nuovi innesti sia a centrocampo che sulla corsia di destra. E in mediana il nome, da sempre, è quello di Ardon Jashari. Con il Bruges è in corso un vero e proprio tira e molla. Il club rossonero ha aumentato la sua proposta, ma dal Belgio le cose sembrano complicarsi visto che l’offerta sarebbe stata rifiutata.

Milan, McKennie la scelta giusta se dovesse saltare Jashari

Per questo motivo abbiamo chiesto sul nostro canale Telegram su chi dovrebbe virare il Milan nel caso in cui l’affare Jashari non dovesse concretizzarsi.

E la scelta più votata nel sondaggio è stata Weston McKennie. Lo statunitense può partire a costo zero e non è da escludere che possa finire proprio al Milan se l’affare Jashari non dovesse concretizzarsi. Il texano della Juventus è stato votato dal 31% dei partecipanti al sondaggio, vincendo la concorrenza delle altre opzioni, tutte piuttosto vicine. Javi Guerra, quello che forse viene considerato come il grande piano B della dirigenza rossonera, è stato votato dal 25%. Lo spagnolo sarebbe probabilmente la prima scelta in caso di mancato approdo dello svizzero, ma ci sarà da convincere il Valencia. Il 22% (a testa) lo hanno invece ricevuto le altre due opzioni: Bryan Cristante e Carney Chukwuemeka. Due giocatori con caratteristiche decisamente diverse. Il primo, tra l’altro prodotto del vivaio rossonero. Un nome in uscita dalla Roma: per lui si è parlato di un possibile approdo alla Juventus. Da tempo nei radar c’è invece il giovane inglese del Chelsea, pallino soprattutto di Moncada. Che sia la volta buona che possa approdare in rossonero? Non è il primo obiettivo, ma il nome resta da non escludere.