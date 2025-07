Caos Juventus, non solo Vlahovic: altro titolare via a costo zero

Il club bianconero è alla prese con diversi giocatori da piazzare: gli esuberi complicano i piani di Comolli

Sono giorni complicati per la Juventus. Il calciomercato è di fatto bloccato dalle mancate cessioni. Comolli deve fare i conti con tutti quei calciatori che non rientrano più nei piani di Igor Tudor e della società.

Sono arrivate le dichiarazioni dell’agente di Weah a scuotere l’ambiente, dopo il caso Douglas Luiz. Gestire la Vecchia Signora, per il dirigente francese, si sta così rivelando più complicato del previsto. L’ex Tolosa deve chiaramente fare i conti anche con la questione più spinosa: quella relativa a Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo è stato messo alla porta, ma nessuna big del calcio europeo si è fatta avanti per accontentare le richieste dell’ex Fiorentina. La Juventus è prigioniera di un contratto fuori mercato per chiunque: Dusan Vlahovic, in questa stagione, guadagnerà in bianconero ben dodici milioni di euro netti. Una cifra che nessun club in Serie A, chiaramente, può garantirgli.

Juventus, doppio guaio per Comolli: McKennie va via a zero con Vlahovic

Vlahovic piace tanto al Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri: il direttore sportivo e il tecnico hanno avuto diversi contatti con il calciatore e il suo entourage, ma il Diavolo non può andare oltre i sei milioni di euro netti a stagione. Non c’è modo di trattare su questo.

Dusan Vlahovic lo sa bene e riflette. Ma è difficile che arrivi qualche big a garantirgli una cifra così alta. La Juve, da parte sua, sarebbe disposta anche a venderlo per meno di 15 milioni di euro, ma serve l’ok del giocatore, che ad oggi ha detto no a club turchi e arabi, che non avrebbero avuto problemi a pagargli l’importante stipendio.

Così come sottolinea Mirko Nicolino, Vlahovic appare sempre più destinato a lasciare la Juventus a parametro zero. Dopo aver incassato ogni centesimo del suo stipendio, si guarderà altrove. Ma non è l’unico: “Difficilmente McKennie si trasferirà in un altro club italiano nelle due prossime sessioni di mercato. Al momento, per lui come per Vlahovic, l’opzione più probabile è la naturale scadenza del contratto”, scrive Mirko Nicolino sul proprio profilo X.

Ricordiamo che l’americano e il serbo hanno accordi con la Juventus fino al 30 giugno 2026. I due giocatori rischiano così di vivere una stagione da separati in casa.