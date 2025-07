DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di sabato 26 luglio LIVE

Gli affari più importanti, in Serie A e all’estero, live in tempo reale: ecco le trattative più calde e le ufficialità di oggi

Il calciomercato non si ferma e sono tante le indiscrezioni che circolano, in Italia e all’estero per quanto riguarda i calciatori più interessanti del panorama internazionale. Come ogni giorno, su Calciomercato.it trovate tutti gli ultimi aggiornamenti sulla campagna trasferimenti 2025/26.

Il Milan si avvicina a Jashari dopo l’ultima offerta da 35 milioni più bonus al Club Brugge. L’Inter intanto pianifica il nuovo tentativo per Lookman: la prossima settimana si preannuncia decisiva per l’attaccante dell’Atalanta. Il Napoli non molla Ndoye, mentre Juventus e Roma pensano allo scambio che vedrebbe protagonisti Cristante e McKennie.