Milan, spedito in tribuna: addio ormai scritto

La cessione è ormai certa: il tecnico spedisce il calciatore in tribuna, svolta in casa rossonera

Impegnato nella tournee in Asia e Australia, il Milan ha prima affrontato l’Arsenal a Singapore, uscendo sconfitto 1-0, mentre ha superato il Liverpool per 2-4 ad Hong Kong.

Una vittoria con tanti gol per la squadra di Massimiliano Allegri, che concretizza al massimo le opportunità concesse dai ‘Reds’. Il tecnico rossonero ha schierato la squadra nello stesso modo in cui ha affrontato l’Arsenal. Una difesa a tre senza palla che si trasforma a quattro in fase di costruzione, impostando la gara concedendo campo a Leao e Loftus-Cheek, sfruttando la loro gamba. Inevitabile però che il club rossonero dovrà acquistare nuovi innesti per il resto della stagione. Jashari resta il nome più chiacchierato, con la svolta che sembra in arrivo. Poi si ragionerà sull’esterno destro di difesa, dove il preferito resta il franco-ivoriano Doue.

Milan, Slot manda Nunez in tribuna: segnale d’addio

E alla fine si ragionerà sull’attaccante, perché una prima punta da alternare (o affiancare) a Santiago Gimenez sarà necessaria. E tanti sono i nomi che restano nella lista rossonera.

Uno poteva essere un osservato speciale nella gara di oggi, ma la mossa di Arne Slot parla chiaro: Darwin Nunez è sul mercato. L’uruguayano è stato spedito direttamente in tribuna dal tecnico olandese: un segnale su quella che è la sua attuale situazione al Liverpool. Il giocatore ha troppa concorrenza ed è sul piede di partenza. Le richieste del club inglese restano molto alte (superiori ai 55 milioni di euro) e al momento proibitive per il Milan, ma anche per la Juventus, che sta sondando il terreno con attenzione. In casa rossonera Nunez è uno dei nomi più graditi della dirigenza, soprattutto di Igli Tare e anche Allegri avrebbe dato il benestare ad un suo arrivo. Il problema maggiore, più che l’ingaggio (che è più basso di quello di Vlahovic) è proprio il costo del cartellino, troppo alto per i meneghini.

Il Milan potrebbe sperare, visto anche il lungo contratto del giocatore con i ‘Reds’, in un trasferimento in prestito con un riscatto, così da dilazionare i pagamenti. Un’idea che potrebbe prendere piede con il passare delle settimane, avvicinandosi alla fine del mercato. Attenzione però all’interesse saudita: dall’Arabia potrebbero sicuramente soddisfare le richieste del Liverpool, ma la volontà del giocatore potrebbe giocare una carta importante. Resta infatti da capire se Nunez sia disposto a lasciare a 26 anni l’Europa.