Rabiot per il Milan, avvistato a Hong Kong: “Best skills under Allegri”

Cosa sta succedendo dopo la vittoria dei rossoneri contro il Liverpool nell’amichevole che si è disputata al Kai Tak Sports Park

Allegri portato in trionfo da una marea di tifosi del Milan, ma anche da addetti ai lavori a lui vicini dopo la vittoria per 4-2 contro il Liverpool nell’amichevole andata in scena al ‘Kai Tak Sports Park’ di Hong Kong.

Si è trattato della seconda uscita dei rossoneri dopo quella con l’Arsenal, persa nei minuti regolamentari e poi vinta ai rigori.

In oltre 180′ si è già visto qualcosa di quelle che sono le idee calcistiche del livornese, dunque di quello che sarà il ‘suo’ Milan: baricento basso e fase difensiva molto attenta, con l’intento di sfruttare al massimo le qualità di Leao (e non solo del portoghese) in campo aperto.

“Allegri ball”, “Lezione tattica a Slot”: in poco tempo il tecnico sembra aver già conquistato i milanisti, o perlomeno una larghissima fetta di essi riuscendo ad esaltare i pregi e a nascondere i difetti/limiti della rosa a sua disposizione.

Lezione tattica di Allegri a Slot clamorosa, purtroppo la rosa è a malapena da salvezza ma gli sta insegnando il calcio — Squiddy98 «Dove?» (@squiddy98) July 26, 2025

C’è da dire che in 15 giorni, sui nostri giocatori, Allegri ci ha capito più di Pioli, Fonseca e Conceicao messi assieme — #TareOUT (@memethegoat) July 26, 2025

Ridato vita a Okafor.

Rifilato 4 gol al Liverpool senza avere il pallone.

Semplicemente IL MOSTRO DI HONG KONG. pic.twitter.com/1Lj86K1HvJ — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) July 26, 2025

Mi sono bastati 15 minuti di Milan-Liverpool per avere la conferma che con Allegri ci giocheremo lo scudetto fino alla fine. https://t.co/KTOykxgzx9 pic.twitter.com/FXOas3RyCj — Once De Gala (@OnceDeGala8) July 26, 2025

Loftus-Cheek è un mese che tutte le sere prima di andare a letto si guarda venti minuti di Rabiot best skills under Allegri — Bellino Craxi (@BellinoCraxi) July 26, 2025

La gente rideva quando dicevo che il Milan con Allegri una partita a settimana vincerà lo scudetto Fate tanto gli esperti ma ancora non avete capito come funziona il calcio in Italia, prendi Conte o allegri, calcio pane e salame e vinci lo scudetto. Semplice semplice — ّ (@zioantunello__) July 26, 2025

Loftus-Cheek il Rabiot del Milan?

Oltre a Leao ha strappato applausi anche Loftus-Cheek. Per qualche tifoso rossonero l’inglese ha le carte in regola per essere quello che Rabiot è stato per Allegri durante la sua esperienza alla Juventus.

“È un mese che tutte le sere prima di andare a letto si guarda venti minuti di Rabiot best skills under Allegri“, scrive un utente a proposito della prestazione e delle prospettive dell’ex Chelsea, autore del momentaneo 2-1 e chiamato a rilanciarsi dopo una stagione tormentata soprattutto a causa di guai fisici. E questo Milan, il Milan di Allegri sembra calzargli proprio a pennello.