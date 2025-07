Dumfries via dall’Inter: c’è l’annuncio da Barcellona

Arriva un importante annuncio da Barcellona sull’obiettivo Dumfries: cosa succede ora in casa Inter

Dopo la ‘pace’ fatta tra Calhanoglu e Lautaro Martinez ed il caso rientrato, l’Inter spera di risolvere al più presto anche la ‘telenovela’ Denzel Dumfries in questa sessione estiva di mercato.

L’esterno olandese, come noto, nello scorso ottobre ha rinnovato il contratto fino al 2028. Recentemente ha cambiato anche agente (entrando nella scuderia di Jorge Mendes), con il vecchio entourage che aveva però preteso ed ottenuto l’inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo accordo.

Dumfries ha così firmato per altre tre stagioni con i nerazzurri con una clausola intorno ai 25-30 milioni di euro, valida solo per l’estero ed attivabile entro luglio. Scenario questo che spaventa ancora l’Inter ed ovviamente lascia in bilico per qualche giorno ancora la situazione di uno dei pilastri della formazione di Chivu, che da qualche mese a questa parte (oltre alle sirene dalla Premier League) fa gola soprattutto al Barcellona. Al ‘Mundo Deportivo’, nelle ultime ore, è arrivato l’annuncio del presidente Joan Laporta.

Calciomercato Inter, il Barcellona rinuncia a Dumfries? L’annuncio di Laporta

“C’è anche molta speranza per Roony Bardghji perché è un giocatore esplosivo, il tipo di giocatore che vorresti vedere. E in questa stagione abbiamo già raggiunto i nostri obiettivi”, ha annunciato Laporta riguardo alla sessione estiva dei blaugrana. Il mercato in entrata dei catalani, dunque, potrebbe concludersi con l’arrivo di Bardghji.

Non ci saranno poi altri rinforzi per il Barça? Laporta ha risposto così al quotidiano spagnolo: “In linea di principio, no. Abbiamo una rosa e l’allenatore vuole aggiungere giocatori del Barcellona alla prima squadra, ma al momento non sono previsti nuovi acquisti”. L’Inter può ora tirare un sospiro di sollievo sul fronte Dumfries.