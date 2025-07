Inter, nuovo agente e addio Dumfries: pagano subito la clausola

La clausola rescissoria inserita nel contratto mette a rischio la permanenza dell’olandese in maglia nerazzurra

L’Inter è alle prese con la grana Calhanoglu, con il caso sul regista turco deflagrato dopo le dichiarazioni di Lautaro Martinez e Marotta post Fluminense, che ha segnato l’uscita di scena dal Mondiale per Club dei nerazzurri.

L’ex Milan è in uscita e sono giorni caldi per il suo futuro ad Appiano Gentile. La prossima settimana ci sarà un nuovo confronto con la dirigenza, che aspetta un’offerta da 25-30 milioni di euro per dare il via libera alla cessione di Calhanoglu.

Il nazionale turco è stato individuato come il big sacrificabile per fare cassa e questa potrebbe essere l’ultima estate per monetizzare una cifra importante con la sua partenza. Il Galatasaray resta in pressing, ma per il momento non si è avvicinata all’assegno richiesto dalla dirigenza di Viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, c’è il pericolo Barcellona per Dumfries

Allo stesso tempo l’Inter deve stare attenta anche alla situazione di un altro top della rosa di Cristian Chivu e nello specifico ci riferiamo a Denzel Dumfries. L’olandese a ottobre a rinnovato il contratto fino al 2028 e cambiato di recente agente (adesso fa parte della scuderia di Jorge Mendes), con il vecchio entourage che aveva preteso e ottenuto l’inserimento di una clausola rescissoria del nuovo accordo, vista la possibilità del giocatore di liberarsi a parametro zero questa estate senza il via libera sul prolungamento.

Dumfries così ha firmato per altre tre stagioni e ottenuto che fosse inserita nel nuovo contratto una clausola da 25 milioni di euro, valida solo per l’estero e attivabile nella prima metà di luglio. Scenario questo che spaventa l’Inter e ovviamente lascia in bilico per qualche settimana la situazione di uno dei pilastri della formazione di Chivu, che da qualche mese a questa parte (oltre alle sirene dalla Premier League) fa gola specialmente al Barcellona.

Il tecnico Flick – come scrive ‘Diario Sport’ – è rimasto impressionato dal nazionale orange nella doppia sfida delle semifinali di Champions League persa contro l’Inter e lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri in caso di interventi sul mercato per la corsia destra dello scacchiere blaugrana. Occhio quindi a possibili assalti dalla Catalogna per Dumfries, con il nuovo agente Jorge Mendes che ha ottimi uffici con il Barça e che potrebbe facilitare l’operazione.