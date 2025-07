Milan, super colpo Sesko: “Ecco la contropartita per abbassare il prezzo”

Le ultime di calciomercato sui rossoneri si focalizzano sul bomber sloveno in forza al Lipsia

Benjamin Sesko uno dei grandi protagonisti della nuova ricca puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube.

Il giovane bomber sloveno è da tempo nei radar della Serie A. Risultano contatti recenti con la Juventus, ancora propensa ad acquistare un nuovo centravanti. L’acquisto è però legato all’addio di Dusan Vlahovic, opzione concreta per il Milan. Anche i rossoneri sono da tempo sulle tracce di Sesko.

Quando era ancora Direttore tecnico, Paolo Maldini incontrò in sede l’agente del ventiduenne. Al tempo giocava ancora nel Salisburgo e non aveva la valutazione che ha oggi: 60/70 milioni di euro, se non di più visto quanto è cara la bottega Red Bull…

Parlando del nuovo bomber per Allegri, oggi sconfitto di misura dall’Arsenal nell’amichevole a Singapore, Stefano Bressi di Pianeta Milan ha lanciato proprio la candidatura del classe 2003 di Radece.

“La punta me l’aspetto alla fine – le sue parole a TI AMO CALCIOMERCATO – Mi piace sognare e mi è stato detto che potrebbe succedere qualcosa di particolare, come un tentativo per Sesko“.

Bressi ‘sogna’ Sesko e fa il nome di Thiaw come possibile contropartita: “Il difensore è uno che piace in Germania e il Milan lo valuta 25 milioni. Qualora si riuscisse a inserire lui nell’operazione col Lipsia, ecco che si potrebbe abbassare l’esborso per il cartellino. E magari chiudere il tutto con una formula particolare… Chiaramente bisogna sempre vedere se c’è disponibilità dall’altra parte”.

Ad oggi Sesko è solo un’idea, una suggestione di mercato per il Milan. Una suggestione complicata, anzi complicatissima da trasformare in affare vero e proprio date le elevate richieste del Lipsia e la concorrenza soprattutto delle big inglesi.