DIRETTA Amichevole Arsenal-Milan 0-0: occasione White LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘National Stadium’ tra i Gunners di Arteta e i rossoneri di Allegri in tempo reale

L’Arsenal e il Milan si affrontano a Singapore in una gara amichevole di prestigio che inaugura i rispettivi pre-campionati. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che si candidano a essere le sorprese nella corsa al titolo in Premier League e in Serie A, che sarà diretta dall’arbitro Jansen Foo.

Da un lato Massimiliano Allegri con i suoi rossoneri, reduci dalla sgambata in famiglia contro il Milan Futuro, è pronto a fare il suo nuovo debutto sulla panchina del Diavolo a undici anni di distanza, sono alla loro prima uscita nella tournée in estremo oriente. Sabato il secondo impegno a Hong Kong contro il Liverpool e tra una settimana la sfida in Australia contro i padroni di casa del Perth Glory prima di fare ritorno in Italia.

Dall’altro lato i Gunners di Mikel Arteta e di Calafiori, invece, resteranno a Singapore per affrontare altre due formazioni inglesi: prima il Newcastle e poi il Tottenham nel sentitissimo derby del nord di Londra. L’ultimo precedente ufficiale tra queste due squadre risale al doppio confronto degli ottavi di finale di Europa League del 2018, quando gli uomini di Wenger ebbero la meglio su quelli di Gattuso espugnando San Siro 2-0 all’andata e vincendo anche in casa 3-1 in rimonta dopo il gol di Calhanoglu.

Arsenal-Milan, le formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Milan Tv e sarà visibile in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match del ‘National Stadium’ tra Arsenal e Milan live in tempo reale.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Calafiori, Zinchenko; Norgaard, Rice; Saka, Martinelli, Nwaneri; Havertz. All. Arteta

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Musah, Ricci, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

ARBITRO: Jansen Foo (Singapore)