Ndoye-Napoli, non è finita: il Bologna attende il nuovo rilancio | CM.IT

Il club azzurro pronto ad un nuovo rilancio per l’acquisto dell’attaccante svizzero: attesa per l’offerta definitiva.

Rallentata si, ma l’operazione che porta a Ndoye non è mai tramontata nella testa di Giovanni Manna e Antonio Conte. L’esterno d’attacco svizzero resta uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo.

Noa Lang non basta al mister. Il Napoli ha troppe competizioni e ha già individuato in Ndoye un’ottima alternativa all’olandese. I due potrebbero giocarsi costantemente il posto da titolare ogni settimana. L’alternanza è la chiave di tutto.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il club azzurro già da tempo ha trovato un’intesa di massima con il calciatore. A Ndoye andrebbe un contratto di 5 anni da 3 milioni di euro a stagione, bonus esclusi. E così raggiungerebbe il suo ex compagno di squadra Beukema.

Napoli-Bologna, asse caldo: la nuova offerta per Ndoye

Il nuovo affondo per Ndoye potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore. Il Napoli sta completando alcune cessioni. Lindstrom torna in Germania, Folorunsho va al Cagliari e la trattativa per Ngonge può sbloccarsi da un momento all’altro: il Torino lo sechiede in prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 17 milioni.

E poi c’è l’affare Osimhen da sistemare. L’attaccante nigeriano andrà al Galatasaray. Ci sarebbe già l’accordo tra le due società, mancano ultimi dettagli da affinare. Questioni burocratiche. Ad ogni modo il Napoli incasserà 40 milioni subito e 35 il prossimo anno. Poi nell’operazione è inserita la clausola anti-Italia e percentuale sulla rivendita. Proprio questa operazione può facilitare e sbloccare quella per lo svizzero.

Infatti, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Napoli sarebbe pronto a venire incontro al Bologna con un’offerta di 40-45 milioni di euro per l’acquisto di Dan Ndoye. L’esterno classe 2000 è attirato anche dal Nottingham Forest, ma al momento manca l’intesa tra il club italiano e quello inglese.

De Laurentiis e Manna vogliono regalare a Conte un nuovo colpo per sistemare la rosa in vista della Champions. Già a gennaio il Napoli ha provato ad acquistare Ndoye, senza riuscirci. Ora è previsto un tentativo decisivo, lontano dalle prime offerte proposte dal club a inizio estate. Tutte rifiutate e lontane dalle aspettative di Sartori e Fenucci.