Juventus, svolta Vlahovic: doppia cessione e tradimento in Serie A

Telenovela Vlahovic in casa Juve: il club bianconero cerca una sistemazione per il centravanti serbo, fuori dai piani della dirigenza

Continua il tormentone Dusan Vlahovic in casa Juventus, con il numero nove che rimane un esubero di lusso alla Continassa e fuori dai piani della dirigenza.

Il serbo giovedì si presenterà regolarmente a Torino per l’inizio del ritiro e per il momento non verrà messo fuori rosa dalla società. Vlahovic si allenerà regolarmente con il resto del gruppo, al contrario ad esempio della situazione l’anno scorso vissuta da Chiesa che era stato messo fuori squadra prima del trasferimento al Liverpool.

Preso è in programma un nuovo contatto con gli agenti del bomber classe 2000 per fare il punto della situazione, con la Juve che non apre alla risoluzione con buonuscita per liberare il giocatore. Vlahovic nel suo ultimo anno sotto la Mole peserà circa 40 milioni di euro tra ammortamento e ingaggio, con gli emolumenti dell’attaccante (12 milioni netti) fuori portata per il nuovo corso della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Milan, il piano del Milan per l’assalto a Vlahovic

Il Dg Comolli e il nuovo Direttore tecnico Modesto sono perciò al lavoro per sbrogliare la matassa, anche perché il nodo Vlahovic frena le operazioni in entrata della Juve. Il club bianconero punta comunque a monetizzare dalla partenza dell’ex Fiorentina e spera che il centravanti accetti la corte turca o saudita, pronte a mettere sul piatto 15-20 milioni di euro.

Tra queste il Fenerbahce di Mourinho potrebbe provare un rilancio per Vlahovic, anche se il numero nove non per il momento attratto da un’esperienza in Turchia. Il serbo lasciano l’Italia preferirebbe l’approdo in Spagna, dove oltre al Barcellona anche l’Atletico Madrid potrebbe farsi vivo. In Italia occhio al lavoro sottotraccia dell’Inter se Vlahovic dovesse liberarsi a parametro zero tra un anno, mentre resta vivo l’interesse dei cugini del Milan.

L’estimatore Allegri spinge per riavere alle proprie dipendenze l’attaccante dopo le stagioni vissute insieme alla Juventus e attraverso alcune uscite potrebbe raccogliere un prezioso tesoretto per piazzare l’offensiva come scrive ‘Repubblica’. La cessione al Como di Morata per 10 milioni e l’addio di Emerson Royal permetterebbero infatti al Milan di avere le risorse necessarie per regalare Vlahovic ad Allegri nelle prossime settimane.