Post-Vlahovic da urlo: doppio bomber con la clausola

Il serbo resta in uscita e la Juventus è al lavoro per sostituirlo al meglio per affiancare David: ci sono due nomi di livello altissimo accostati

La Juventus è alle prese con l’ormai solita questione attacco. Il nodo principale resta Dusan Vlahovic, che in questo suo ultimo anno di contratto ha un ingaggio monstre da circa 12 milioni che pesa come un macigno per le casse bianconere. Da mesi alla Continassa stanno cercando una soluzione, ma le richieste comunque importanti – necessarie per non effettuare una minusvalenza – hanno reso tutto complicato. Ora però si è arrivati al reale punto di non ritorno. Comolli spera ancora di riuscire a cederlo, abbassando chiaramente le pretese.

C’è il Fenerbahce di Mourinho interessato, poi qualche chance anche in Serie A. Ma l’Inter si muoverebbe solo tra un anno a parametro zero, il Milan invece aspetta per condizioni ancora più favorevoli. Senza contare ovviamente che lo stesso calciatore dovrà in ogni caso ridursi sensibilmente l’ingaggio attuale. In Premier League, per ora, la situazione resta freddina.

Poi c’è l’ipotesi buonuscita, più o meno 5 milioni chiesti dal giocatore (lo stipendio che potrebbe ricevere dai rossoneri) più le commissioni, facendo arrivare la cifra a circa 10 totali. Un’ipotesi che la Juve vorrebbe scongiurare dando la priorità a una cessione. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il dg Comolli e l’agente di Vlahovic, Darko Ristic, per avvicinarsi a una quadra e provare a trovargli una sistemazione.

La Juve al lavoro per il dopo-Vlahovic: suggestioni Nunez-Sesko

Nel frattempo la Juve cerca il potenziale sostituto, anche perché non può bastare il solo Jonathan David. Kolo Muani resta l’obiettivo principale, ma c’è distanza col PSG sulla formula e anche sulla cifra non c’è ancora accordo. Con l’insidia che qualche club inglese si svegli e si presenti con i 50 milioni che servono. Il rischio è importante. Tra le opzioni anche Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United e anche in orbita Milan.

Non solo, perché su ‘La Stampa’ sono stati accostati altri due nomi, piuttosto altisonanti, come Darwin Nunez e Benjamin Sesko. Il primo era una delle opzioni del Napoli, che alla fine ha preso Lucca. Il Liverpool comunque ha ormai chiuso per Ekitike dall’Eintracht Francoforte e tornerà quindi a valutare la cessione dell’uruguaiano: la richiesta è di circa 60 milioni, ma il contratto fino al 2028 potrebbe magari favorire un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Gli intermediari sono al lavoro per trovare una sistemazione. Comolli è interessato, potrebbe fare presto un tentativo.

E la Juve sarebbe attenta pure a quello che succede attorno a Sesko, centravanti sloveno del Lipsia sul taccuino di mezza Europa che – come vi avevamo scritto diverse settimane fa – era già nei pensieri bianconeri. Ma per Sesko bisogna affrontare dei costi altissimi, con una clausola da 80 milioni e un’eventuale trattativa che non sarebbe troppo lontana da quella cifra.