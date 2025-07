Juventus, Vlahovic all’Inter per sostituire Thuram: spunta la data della firma

Il centravanti serbo rimane un caso alla Juve: intanto c’è l’ombra del club nerazzurro sull’esubero di lusso della ‘Vecchia Signora’

Scontro alla Continassa e rapporti sempre più tesi. Dusan Vlahovic fa arrabbiare la Juventus, alla ricerca di una soluzione per liberarsi dal centravanti serbo, esubero di lusso nella rosa di Tudor.

L’ex Fiorentina non vuole rinunciare al pesantissimo (per le casse bianconere) ingaggio da 12 milioni netti fino al giugno 2026 e pesa a bilancio intorno ai 40 milioni di euro tra ammortamento e stipendio. Somma fuori portata per il nuovo corso della Juve, al lavoro per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.

Anche perché Vlahovic frena il mercato in entrata del Dg Comolli, che presto sarà affiancato in dirigenza dal nuovo Direttore tecnico Modesto. Difficile che la situazione venga risolta prima del 24 luglio, quando la squadra di Tudor tornerà ad allenarsi alla Continassa per preparare la nuova stagione.

Juventus, Vlahovic gratis all’Inter con l’addio di Thuram

Gli ultimi contatti con l’entourage di Vlahovic non hanno sortito effetto, con gli agenti del numero nove che chiedono la rescissione del contratto o una ricca buonuscita.

La Juventus per il momento non apre a questa soluzione, ma col tempo potrebbe essere costretta a venire incontro alle richieste del bomber serbo. Nel frattempo il Dg Comolli spera in un’offerta dall’estero per Vlahovic, anche se il giocatore ha rimandato al mittente le proposte da Turchia e Arabia Saudita. In Serie A invece è il Milan dell’estimatore Allegri a seguire con attenzione gli scenari, con il ‘Diavolo’ che non ha fretta e potrebbe entrare in scena nella fase finale del mercato estivo.

Occhio Inoltre – come scrive ‘Quotidiano Sportivo’ – ai movimenti sotto traccia dell’Inter per Vlahovic, specialmente se l’attaccante dovesse liberarsi a parametro zero tra un anno. L’ex Fiorentina sarebbe una ghiotta occasione da svincolato per Marotta e Ausilio, che potrebbero puntare sul 25enne serbo in caso di partenza di Marcus Thuram.