Inter, che rischio per Lookman: si inserisce una big inglese

Il nigeriano è il primo obiettivo dei nerazzurri, ma non c’è accordo con l’Atalanta e intanto torna d’attualità la pista che porta in Inghilterra

Il nome più caldo di questi giorni in Serie A è senza dubbio quello di Ademola Lookman. Tre anni fa il suo arrivo all’Atalanta dal Lipsia per circa 11 milioni, un affare incredibile considerando l’apporto del nigeriano nella storia recente della Dea. Nelle tre stagioni a Bergamo un crescendo di numeri con 15 gol totali alla prima, 17 nella seconda e 20 in quella appena conclusa. E ovviamente la notte magica di Dublino con la tripletta che ha steso il Bayer Leverkusen degli invincibili per la vittoria dell’Europa League.

E nonostante qualche maretta con Gasperini, che nei mesi scorsi ha rischiato seriamente di perderlo prima di ricucire. Ma questa sembra l’estate giusta per la cessione, stavolta potendo rimanere in Serie A visto che l’Inter è la squadra più forte su di lui in questo momento. Ausilio è uscito allo scoperto, l’offerta è da 40 milioni di euro che ovviamente non bastano per l’Atalanta ne vuole più o meno altri 10. Una distanza non semplice da colmare, ma intanto i nerazzurri hanno raggiunto una base d’intesa con Lookman per un contratto da 4 milioni più bonus a stagione.

La concorrenza, però, non manca. Si sta parlando in queste ore dell’inserimento del Napoli, che però deve strappare il sì del giocatore. E il nigeriano è molto apprezzato anche all’estero, anche in virtù di un contratto che scade nel 2027 e che quindi non è più particolarmente lungo. L’ultima insidia arriverebbe dalla Premier League ed è una vecchia conoscenza di Lookman, che risale ai mesi scorsi in cui sembrava al capolinea la sua avventura a Bergamo.

L’Arsenal pronta a inserirsi per Lookman: Inter e Atletico avvisate

In particolare l’Arsenal sarebbe tornato in lizza per la stella dell’Atalanta, insieme anche a qualche voce sull’Atletico Madrid. Secondo ‘TEAMtalk’, i Gunners hanno chiesto informazioni sul nigeriano dopo averlo già trattato in passato. Nelle scorse settimana i londinesi avevano già riacceso i radar su di lui, ma ancor più di recente ci sarebbe stato un nuovo sondaggio. Il ds Berta sta valutando la situazione, riflettendo su un’eventuale mossa concreta.

Lookman vuole lasciare la Dea, come dicevamo a una base d’accordo con l’Inter ma la Premier League può tornare d’attualità ed è un campionato che il classe ’97 conosce ovviamente benissimo. Secondo il portale inglese, inoltre, il Napoli al momento non sarebbe in corsa per l’ex Lipsia né ha nei suoi piani un tentativo almeno a breve termine. C’è stata sì una richiesta di informazioni a fine giugno, ma ora ha altri obiettivi. Inter e Atletico quindi sarebbero i club più interessati: i nerazzurri si sono visti respingere la prima offerta da 40 milioni mentre gli spagnoli potrebbero presentarne una dopo aver risolto alcune cessioni. Per l’Atalanta il prezzo, non trattabile, resta 50 milioni.