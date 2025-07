Juventus, deciso il prossimo colpo: ennesimo sgarbo all’Inter

Indicazione chiara, ennesimo derby d’Italia sul mercato tra torinesi e milanesi: lo scatto della Vecchia Signora su un obiettivo di Marotta

Quella tra Juventus e Inter è stata forse la rivalità più accesa del calcio italiano degli ultimi decenni, con tanti motivi di scontro, in campo e fuori. Un derby d’Italia che ha acquisito connotati particolarmente accesi per diverse ragioni e che adesso può riproporsi a ripetizione sul mercato estivo.

Entrambe si contendono il ruolo di prima avversaria del Napoli campione d’Italia e per questo devono cercare di rinforzarsi il più possibile. Con le rispettive strade che, per l’appunto, si stanno incrociando in più punti. Per il prossimo anno, l’Inter potrebbe cullare il colpo Vlahovic a zero, come abbiamo raccontato con Giovanni Albanese della ‘Gazzetta dello Sport’ ospite di Calciomercato.it. Nell’immediato, poi, la Juve cerca di rispondere per Kolo Muani, che è stato proposto proprio ai nerazzurri. E forse, per replicare a tono, può esserci un nuovo innesto da soffiare a Marotta e soci.

Juventus, per puntellare la difesa serve Leoni: scelto lui come centrale in attesa di Bremer

Juve che si sta muovendo non solo per l’attacco, ma anche in altri reparti. In difesa, serve almeno un colpo di livello, in attesa del ritorno di Bremer a pieno regime. Il prescelto sarebbe Giovanni Leoni del Parma.

Questo, almeno, il verdetto dei votanti del sondaggio di Calciomercato.it, che hanno indicato nel giovane gialloblù il nome da preferirsi per il reparto arretrato. Sondaggio vinto con il 40% dei voti, davanti a Kim, ex Napoli (37,3% dei voti), anche lui seguito dall’Inter. Poche le preferenze, invece, per Balerdi e per Chabot.

Anche se la Juve si inserisse concretamente nella corsa a Leoni, comunque, l’affare non sarebbe di facile soluzione. La dirigenza del Parma valuta Leoni più di 30 milioni di euro e vuole trattenerlo a tutti i costi.