“Leoni via dal Parma per 30 milioni”, arriva l’annuncio in diretta | ESCLUSIVO

Il difensore italiano sta facendo impazzire proprio tutti: ecco la decisione del club gialloblu

C’è il Parma al centro del mercato in questi caldi giorni estivi. Dal club gialloblu, d’altronde, l’Inter ha giĂ pescato Cristian Chivu, oltre che il nuovo centravanti, che permetterĂ a Lautaro Martinez e Marcus Thuram di rifiatare.

Così a Ti Amo Calciomercato, trasmissione YouTube di Calciomercato, è intervenuto Vincenzo Bellino di Stadio Tardini.it. Per fare il punto della situazione, il collega è stato chiamato a rispondere, inizialmente, proprio sul tecnico rumeno, già messo in discussione dopo il Mondiale per Club

“ Dopo la salvezza avevamo temuto la sua partenza, c’era nell’aria l’addio di Inzaghi. Per lui è un salto importante – esordisce Bellino -,  ma ha le capacitĂ giuste per riuscire ad imporsi, serve, comunque, dargli tempo anche perchĂ© ha ereditato una situazione pesante. La sconfitta contro il Psg non è stata digerita dalla squadra nerazzurra e c’è uno spogliatoio un po’ bucherellato”.

Inevitabilmente si parla anche di Bonny, ultimo colpo dell’Inter: “E’ un giocatore che non è ancora consapevole al 100% delle sue potenzialitĂ – afferma Bellino -. Sa giocare spalle alla porta ed è difficile da marcare, facendo reparto da solo. Deve migliorare dentro l’area di rigore, ha pure un buon tiro. Può essere il sostituto ideale di Thuram. Le potenzialitĂ ci sono tutte, vedremo…”

Leoni via da Parma, il punto della situazione

Il piatto forte della chiacchierata con Vincenzo Bellino è ovviamente Giovanni Leoni, che piace proprio a tutti, ma in particolare a Inter e Milan.

Giovanni Leoni è ovviamente attratto dalla possibilitĂ di giocare in una big, ma il Parma non ha alcuna intenzione di fare sconti: “Bonny è andato via per 25 milioni di euro e secondo me la cifra per il giovane difensore è un po’ piĂą alta viste le prospettive del ragazzo. Per meno di 30 milioni non andrĂ via”.

“Milan e Inter sono le piĂą interessante, con la Juve un po’ piĂą distaccata – conferma poi il collega -, ma si è parlato anche dell’interesse del Liverpool. Al momento nessuno ha parlato col Parma. Un Parma che non ha fretta, non è da escludere che possa restare. Liberali? Può diventare un giocatore del Parma indipendente dall’affare Leoni”.

Arriva una battuta così sul resto del mercato: “Colpi Insigne e Sebastiano Esposito? Quest’ultimo è una situazione in divenire; sull’ex Napoli, invece, posso confermarti che il suo agente ha parlato con un po’ di squadre. Baldanzi? E’ una pista difficile, il primo nome in entrata è quello di Liberali”.