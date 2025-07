DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di sabato 5 luglio LIVE

Tutti gli affari e le trattative di calciomercato delle big di Serie A e dei top club del resto del Mondo

Segui minuto per minuto le principali operazioni di calciomercato di Inter, Juventus, Napoli, Milan e le altre big di Serie A che infiammano l’estate italiana.

La Juventus ufficializza David ma non si ferma: pressing anche su Sancho in attacco, in attesa di definire il futuro dell’esubero Vlahovic. I bianconeri, inoltre, potrebbero sfidare l’Inter nella corsa a Ederson, in cima alla lista dei desideri dei nerazzurro con la partenza di Calhanoglu. Il Milan insiste per Jashari e intanto dà il via libera alla cessione al Como per Morata.

LIVE

08:36 Inter, su Ederson c'è il pericolo Juventus L’Inter punta Ederson in caso di partenza di Calhanoglu in mediana: sul brasiliano dell’Atalanta c’è anche l’interesse della Juve.