Milan, Jashari si avvicina: non parte con il Bruges

Indizio importante a favore del Diavolo per il centrocampista, potremmo essere alla svolta definitiva: ulteriore segnale per la conclusione dell’affare

Giorno dopo giorno, il calciomercato entra sempre più nel vivo. Specialmente in Serie A, dove tutte le big vogliono lanciare segnali di riscossa nei confronti del Napoli campione d’Italia, sfidandolo in una prossima stagione che si annuncia incertissima. Si è iscritto al gran ballo anche il Milan, che ha inaugurato la campagna acquisti con Ricci e adesso intende proseguire lungo questa strada.

Nei piani della dirigenza, il centrocampista arrivato dal Torino non rimarrà certo l’unico colpo in mediana. Il Milan aspetta Modric dopo il Mondiale per Club, ma non solo. Nei giorni scorsi, sulle pagine di Calciomercato.it abbiamo raccontato come il Milan sia fiducioso nella chiusura dell’affare Jashari. I continui rilanci rossoneri potrebbero a breve fare breccia nel muro alzato dal Bruges. Mentre con il giocatore l’accordo c’è già. E adesso, il Diavolo sembra poter contare su un ulteriore fattore a proprio favore, che avvicina sensibilmente la conclusione positiva della trattativa.

Milan, Jashari resta in Belgio ad allenarsi da solo e non segue i suoi in Inghilterra: ormai manca poco

Infatti, come si apprende in Belgio da ‘Het Laaste Nieuws’, Jashari non è partito con il resto della squadra per Glasgow, dove domani verrà sostenuta una amichevole precampionato con i Rangers.

Il portale belga spiega come il giocatore non si sentisse mentalmente pronto per giocare, ormai attendendo, verosimilmente, soltanto il momento in cui cambierà maglia.

Come rivelato da @HLN_BE, Jashari non andrà a Glasgow con squadra e neanche a Londra per mini ritiro.

Calciatore ed entourage provano a forzare la mano col Brugge. C’è fiducia e Milan non troppo distante, ma club belga osso durissimo. Promesso rinnovo+aumento. @calciomercatoit pic.twitter.com/geZOSZQA7u — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) July 5, 2025

Nel frattempo, resterà ad allenarsi da solo nel centro sportivo del Bruges, non raggiungendo i suoi compagni nemmeno nei giorni a seguire, quando si tratterranno per alcuni giorni di allenamento in un ritiro londinese. Il Milan continua a spingere, ci sono pochi dettagli da limare, ma la trattativa a questo punto appare ben indirizzata e presto potrebbe unirsi ai rossoneri un nuovo innesto, innalzando la qualità in mediana a disposizione di Allegri.